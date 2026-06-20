新华网 2026-06-20 12:25:57

近期，恰逢“618”大促，抢红包、扫码领优惠、下载返利App成为高频操作，殊不知有的行为可能正在为骗子“开门”。

6月10日，“全民反诈在行动”宣传月启动。公安部通报的反诈预警显示，犯罪分子使用专门诈骗APP实施远程盗刷是当前电信网络诈骗犯罪的一大新特点。

近期，恰逢“618”大促，抢红包、扫码领优惠、下载返利App成为高频操作，殊不知有的行为可能正在为骗子“开门”。

一张“邀请函”，骗走7万多

“618”大促期间，陆女士收到一件并非自己下单的快递，里面是一张“平台专属618邀请函”，标注可领取好礼、参与家电抽奖。陆女士扫描二维码后，客服先以小额刷单返利骗取信任。两次顺利回款让她彻底放下戒备。随后，骗子以“手机无法操作刷单系统”为由，哄骗她购买安卓手机、下载非正规App，又以“NFC远程刷卡”为借口，骗取银行卡号、密码，诱导她开启手机NFC功能贴近银行卡完成转账。陆女士累计被骗7万余元。

资料图片

“陌生快递+二维码”是近期高发的新变种。骗子批量邮寄印有平台标识的礼品卡，上面印有二维码诱导“扫码领奖”等，利用快递站取件码制造迷惑性，诱导消费者扫码。一旦扫码，要么被拉入刷单群，要么被诱导下载涉诈App，为后续盗刷铺路。

伪红包钓鱼也是常见套路。李女士曾收到“某品牌618预售立减300”的短信链接，点击后手机被植入木马，次日支付宝账户被转走8000元。骗子通过社交平台投放“618红包雨”链接，页面模仿官方领红包界面。一旦点击，要求填写手机号、身份证号、银行卡号，或提示“支付1元激活红包”。提交后，个人信息被倒卖，银行卡可能被盗刷；支付1元实则可能开通免密支付，后续被大额扣款。

屏幕共享是当前最危险的手段。“您的快递在运输途中损毁，可进行5倍赔付”“系统误扣了会员费，提供银行卡号帮您追回”——这些电话背后，骗子通过非法渠道获取了你的订单信息，冒充客服，诱导你下载涉诈软件、开启屏幕共享功能。一旦屏幕共享开启，你的银行卡号、密码、验证码就全部暴露在骗子眼前，远程操控转走资金。

守住钱袋子，记住这四条红线

公安部提醒，犯罪分子大量使用专门诈骗App实施远程盗刷，这些App往往藏在你手机的某个角落。所以，在开启“买买买”模式前，请花几分钟对手机进行一次“安全体检”。以下四条“红线”要牢记：

陌生快递不扫码，不明链接不点击。正规平台的活动均在官方App或网站内进行，不会通过邮寄卡片、短信链接的方式要求填写敏感信息。收到非自己下单的快递，直接拒收或丢弃。

手机NFC功能，不用时请关闭。不要随意借助NFC进行陌生支付操作，更不要轻信“远程刷卡”等借口。下载软件时严控应用权限，避免恶意软件获取NFC使用权限。

屏幕共享，坚决不开。任何要求开启屏幕共享功能的“客服”都是骗子。官方客服不会索要密码、验证码，也不会要求下载不明软件。

验证码就是钱，谁要都不给。关闭小额免密支付，设置银行卡单日消费限额。一旦发现被骗，立即拨打银行客服挂失银行卡，保存聊天记录、转账凭证等证据，拨打110报警。

来 源：新华网

原标题： 轻易扫码“领优惠”，可能就给骗子“开门”

文/卢俊宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com