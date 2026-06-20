新华网 2026-06-20 12:41:53

美国媒体18日援引知情人士说法报道，美国国防部向国会提出，国防部需要800亿美元来“填平”伊朗战事成本和其他相关费用。

美国媒体18日援引知情人士说法报道，美国国防部向国会提出，国防部需要800亿美元来“填平”伊朗战事成本和其他相关费用。

这是从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼（2020年2月19日摄）。新华社记者刘杰摄

《华尔街日报》当天援引多名匿名美国国会议员说法报道，美国防部副部长斯蒂芬·范伯格本周在电话中告知他们这一数字。与此同时，国防部长赫格塞思本周与国会共和党资深参议员会面，谈及额外增加防务拨款事宜。

美国防部官员称，如果不增加拨款，美军今夏开展军事行动的资金可能告罄。

美国和以色列2月底对伊朗发起军事打击。美国总统特朗普3月19日证实，国防部向国会申请追加约2000亿美元预算，用以支持对伊朗的军事行动。不过，该申请随即遭到一些国会议员强烈反对。

《华尔街日报》说，美国国会议员一直向政府施压，要求其就伊朗战事成本提供具体数字。随着美国和伊朗日前远程签署谅解备忘录，伊朗战事一共“烧掉”多少钱，再次成为美国国会的热点议题。

一名五角大楼官员曾于4月告诉路透社，美国已为伊朗战事耗费大约250亿美元。按路透社说法，这是美国官方首次就伊朗战事成本作出公开评估。美国智库专家4月初估算，美军对伊朗行动日均“烧钱”5亿美元。

来 源：新华网

原标题： 五角大楼或需800亿美元为伊朗战事“埋单”

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com