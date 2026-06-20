新华网 2026-06-20 12:48:02

近来美国各地数据中心用电需求猛涨，部分数据中心的用电量甚至超过一座小型城市，超出电网供电能力，导致多地电价持续走高，部分地区还发布了停电预警。监管部门18日下发指令，不惜放宽环评要求，以期应对电力供给趋紧问题。

近来美国各地数据中心用电需求猛涨，部分数据中心的用电量甚至超过一座小型城市，超出电网供电能力，导致多地电价持续走高，部分地区还发布了停电预警。监管部门18日下发指令，不惜放宽环评要求，以期应对电力供给趋紧问题。

据美联社报道，美国当前运营的数据中心据估算超过4000座，另有3000座处于规划或在建阶段。然而，这些数据中心建设速度远超新建电厂投产速度，再加上接入电网的进度太慢，因此全美各大科技巨头正四处寻电，想尽办法为旗下数据中心争取电力配额。

这是2022年7月22日拍摄的美国得克萨斯州普莱诺一家电力公司的发电站。新华社发（金新摄）

美国电力研究所统计数据显示，当前数据中心用电量占全美总电力需求的约5%，到2035年这一占比或将增至三倍。

为缓解供电困境，美国联邦能源管制委员会18日下发指令，要求各区域电网运营商考虑新的协议，加快数据中心等大型用电主体的并网速度。该委员会还表示，今后制定规则时将不再依据《国家环境政策法》主动考量对环境的累计影响。

据路透社报道，这项新指令出炉源于美国能源部长克里斯·赖特去年下达的指示。他当时要求监管机构简化数据中心并网流程，以便美国在全球人工智能技术研发与落地竞赛中抢占优势。

此次新指令涉及的美国六大区域电网运营商为约2亿人口提供服务。美国得克萨斯州拥有独立电网，电企自主度高，不在新指令涵盖范围内。

美国联邦能源管制委员会同时邀请自主运营区域的电力企业自愿参与新规落地。一些分析师预测，该监管机构后续或将施压这类企业同步执行新规。

来 源：新华网

原标题： 电力跟不上算力 美国放宽环评加速并网

记者 杨舒怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com