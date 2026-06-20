新华网 2026-06-20 12:48:42

就美国和伊朗签署谅解备忘录“惹恼”以色列等报道，美国副总统万斯18日指责以内阁成员“对美国提供的外交和军事援助不知感恩”，训诫那些认为以色列的“最大麻烦是特朗普总统”的人“认清现实”。

就美国和伊朗签署谅解备忘录“惹恼”以色列等报道，美国副总统万斯18日指责以内阁成员“对美国提供的外交和军事援助不知感恩”，训诫那些认为以色列的“最大麻烦是特朗普总统”的人“认清现实”。

万斯当天告诉媒体，他想提醒以色列政府认清两点：一是美国总统特朗普是“当下全球唯一对以色列心存同情的国家元首”，以方不应攻击“其在全球唯一仅存的强大盟友”；二是过去3个月来保护以色列领土的防御武器中三分之二“为美国制造、由美国买单”。

1月8日，在美国首都华盛顿白宫，美国副总统万斯回答记者提问。新华社发（李源清摄）

万斯说，以总理内塔尼亚胡并未公开指责特朗普，但其内阁成员“出言不逊”。据《以色列时报》报道，万斯提及之人是属于极右翼阵营的以国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔和财政部长比撒列·斯莫特里赫，二人均指责美伊谅解备忘录威胁以色列安全，呼吁以政府不要遵守该协议。

在美国《纽约时报》18日刊发的一篇专访中，万斯索性直接点名这二人，称以色列不能“通过杀戮解决每一个国家安全问题”。

美伊两国17日公布谅解备忘录文本，内容包含立即并永久停止在包括黎巴嫩在内的所有战线的军事行动，但并未涉及限制伊朗弹道导弹计划，也未就拆除伊朗核设施提供清晰路径。

路透社援引以高级官员的话报道，以色列领导层普遍认为谅解备忘录没能回应以方对伊朗“核与弹道导弹计划”的关切，“损害以方利益”。内塔尼亚胡18日首次评价美伊谅解备忘录时称，重视与美国维持“重要关系”，但出于“以色列安全需要”，以军将在黎南部保留驻军。

这番措辞或“破坏”美伊谅解备忘录的执行。据黎巴嫩“广场”电视台18日援引消息人士报道称，由于以色列对黎南部持续发动袭击，伊朗代表团已暂停前往瑞士日内瓦与美方谈判的行程。美媒同日援引白宫消息报道，副总统万斯因后勤问题推迟了前往瑞士与伊朗谈判的行程。

美以对伊作战“速胜”预期早已化为泡影，两国战略分歧愈加明显，美国希望尽快结束这场拉高美国能源价格、影响中期选举的战事，以色列则寻求升级对黎军事行动。18日晚些时候，特朗普在社交媒体上发帖称，期待在“包括黎巴嫩、真主党、以色列在内的所有战线”实现全面停火。外媒注意到，以军眼下虽仍对黎南部实施军事打击，但“大体保持克制”。

来 源：新华网

原标题： 美国副总统万斯训斥以官员“不知感恩”

记者 王逸君

本文转自：温州新闻网 66wz.com