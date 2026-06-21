温州日报 2026-06-21 08:30:00

6月20日，省委常委、市委书记张振丰专题调研海洋渔业和现代农业高质量发展。

温州网讯 6月20日，省委常委、市委书记张振丰专题调研海洋渔业和现代农业高质量发展。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对浙江“在以科技创新塑造发展新优势上走在前列”的重要要求，牢固树立科技强农、产业富农目标导向，做深做透“两篇大文章”，加快推进种业振兴，因地制宜发展渔业农业新质生产力，提升海洋渔业现代化水平，把农业建设成为现代化大产业，为做强“一圈一极一中心”、谱写中国式现代化温州新篇章提供有力支撑。

浙江省海洋水产养殖研究所长期从事水产养殖育种、海洋生态保护等领域研究。走进研究所永兴基地，张振丰详细了解大黄鱼、南美白对虾等新品系水产育种养殖研究成果，实地考察循环水养殖装置应用推广情况，充分肯定研究所促进渔业转型、服务地方发展等方面成效。他指出，推进海洋渔业养殖现代化，是大力发展海洋经济的必然要求。省海洋水产养殖研究所要深入贯彻建设海洋强国、海洋强省部署要求，锚定“科技兴渔、改革强所”方向，拉高标杆打造一流科研平台，完善校所科研合作体系，构建“雁阵式”人才梯队，高效推动研究成果落地转化，助力海洋渔业养殖向高端化、品质化跃升发展，打造海洋经济高质量发展样板。

龙湾永兴区域性农事服务中心集“服务集成、科技赋能、产业联动”于一体。张振丰参观服务中心稻作文化馆、育秧服务点等平台，详细了解数字农业、种业创新、产销服务等情况，强调粮食安全是“国之大者”，要重视抓好农业科技创新，集中攻坚种业关键核心技术，提升农田管理精细化、科学化、智能化水平，守牢粮食安全底线。他希望中心运营主体发挥技术和经验优势，高效贯通农产品“育、耕、种、管、收、储、销”全链条，带动广大农户多种粮、种好粮，让百姓的“米袋子”更满、农民的腰包更鼓；属地和有关部门要构建完善现代农业产业体系，全域联动打响“瓯越鲜风”品牌，持续提升农业综合生产能力和质量效益。

张振丰强调，渔业农业是现代化产业体系的重要组成部分，是保障国家粮食安全、构建多元化食物供给体系、推动城乡融合发展的重要支撑。要坚持大农业观、大食物观，加速推进产业结构优化、功能拓展、实力提升，更好满足人民美好生活需要。要聚力科技创新和产业创新深度融合，深化高校、企业、平台创新协同，引育并举建强农业科技工作者和“新农人”队伍，积极推动人工智能等新技术在育种、生产、装备研发等领域示范应用，加速创新成果就地转化。要以产业融合带动城乡融合，推动海洋渔业养殖与现代农业向“生产+服务”复合价值空间拓展，释放三产融合的乘数效应，推动缩小“三大差距”、促进共同富裕。

市领导陈应许、崔波参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调研海洋渔业和现代农业高质量发展

创新为犁深耕蓝色牧场沃野良田 因地制宜发展渔业农业新质生产力

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com