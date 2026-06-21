温州日报 2026-06-21 09:39:00

6月19日，2026泰顺县第十届杨梅节暨第七届包垟乡杨梅文化体验季在飞云湖国际旅游度假区开幕。

温州网讯 6月19日，2026泰顺县第十届杨梅节暨第七届包垟乡杨梅文化体验季在飞云湖国际旅游度假区开幕。这场以“趣味体验+助农兴村+文化赋能”为主线的乡村盛会，线上线下同频共振，开幕当天线上订单即突破6000单，带动杨梅销售超170万元。

步入云上会客厅，“包好吃的梅梅市集”人声鼎沸，杨梅鲜果、杨梅酒、杨梅干等全品类风物琳琅满目，游客边逛边尝，烟火气十足。市集专门设置快递摊位，现场选购可即时寄递。温州顺丰泰顺分公司经理王珂介绍，今年备足冷链车和航空资源，“当天寄，次日一早客户就能收到鲜果，让泰顺杨梅真正走向全国。”

相邻的“粽享梅好手作工坊”里，游客折粽叶、填糯米、封入鲜杨梅，亲手制成杨梅粽。林一鹤油画展暨杨梅主题艺术展则送上视觉与心灵的双重沉浸。趣味竞技区，“偷吃”大赛、旱地划龙舟比拼激烈，完成项目就有杨梅吃，围观呐喊声一浪高过一浪，让山野充满欢笑。

包垟乡党委委员张可可介绍，今年活动主题为“泰有滋味，顺遇美好”，杨梅主题油画展、梅梅市集、星光派对和脱口秀展演等亮点纷呈。“尤其是脱口秀，围绕杨梅即兴发挥，希望大家生活没有烦恼，让快乐从杨梅开始。”

一颗杨梅，更是果农沉甸甸的盼头。活动当天，泰顺杨梅助农直播大赛正式启动。早在预热阶段，十余组本土主播就在杨梅园开启专场直播，对着挂满枝头的东魁杨梅，向全国网友“安利”这份肉厚多汁的鲜甜。与此同时，30多位头部达人分散在市集、果园采风创作，超级话题#泰顺杨梅#上线仅2小时，阅读量突破50万，线上流量迅速转化为实实在在的订单。

暖心的助农行动还在接力。杨梅认购签约仪式上，中国铁塔浙江省分公司、温州市烟草专卖局与泰顺九木签订助农认购协议，订单达1800份，销售额52万元；杨梅还走进市机关大院和市老年大学开展专场展销，现场及预订销售8.6万元。北京及新疆温州商会、温州国贸、福建海峡银行等多家单位也已达成采购意向，陆续发货中。

据了解，泰顺是浙江省最大的高山杨梅种植基地，全县种植面积达6.5万亩，预计今年总产量将达1.75万吨。自2015年首届举办以来，杨梅文旅活动已走过十年，成为当地对外展示的重要窗口。本届杨梅节将持续至6月21日，其间常态化助农直播、全域达人种草等线上活动也将持续推出，让泰顺的鲜甜滋味驶入更多家庭。

来 源：温州日报

原标题： 端午当天杨梅卖了170万元！泰顺杨梅节以“直播+认购”打通深山销路

记者 徐龙飞 泰顺融媒记者 高欣欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com