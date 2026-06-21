温州日报 2026-06-21 09:39:59

近日，翻阅乾隆《瑞安县志》、民国《瑞安县志稿》《瑞安市志》等志籍，通过综合汇集、梳理整合，脑海里犹如见到空中楼阁一般，出现瑞安老城的缥缈踪影。

清《嘉庆瑞安县志》里的瑞安县城图。

我生也晚，到了记事的年纪，瑞安县城老城墙已荡然无存。仅凭护城河（濠河）、吊桥头、北水门、瓮城桥等与老城墙相关的遗址建筑，依稀感受瑞安老城的轮廓。近日，翻阅乾隆《瑞安县志》、民国《瑞安县志稿》《瑞安市志》等志籍，通过综合汇集、梳理整合，脑海里犹如见到空中楼阁一般，出现瑞安老城的缥缈踪影。

老县城城池

嘉庆《瑞安县志·建置·城池》记载：“县城，南北朝时筑。旧周一里二百四步，高一丈二尺，厚七尺。元至正二十四年（1364）改拓，周九百三十七丈六尺。明洪武三年（1370）、永乐十五年（1417）、嘉靖三十一年（1552）屡加增筑，周一千一百四十丈，高一丈七尺，面阔八尺，址阔一丈三尺，广三百一十四丈，袤三百一十三丈。城门五：东曰宾阳，小东曰武靖，西曰永胜，南曰镇海，北曰瞻阙。水门三：东曰龙波，北曰永清，东北曰环璧。谯楼一座，敌台十三座，石瞭望台四十四座，窝铺四十四座，垛口九百个。东濠长一百四十丈，阔五丈；南濠长三百二丈，阔三丈；北濠长二百四十二丈，阔五丈，俱深丈许。惟西面跨山临江……附防虞池五、井一。”

随着科学技术的发展，战争武器的现代化，城池逐渐丧失防御的功能。据《瑞安市志·军事·城垣》记载：“民国27年（1938）12月，以便为城内居民躲避日本侵略军飞机扫射、轰炸时迅速疏散为由，县府强令拆城。因挡海潮，暂留小东门到南门段。后仍于29年年内拆除无留。”于是，瑞安城消失在人们的历史记忆中。

县治和儒学

县治和儒学，是老县城内主要建筑。据乾隆《瑞安县志·建置志·公署》记载：“县治在邵屿之旁。吴时，罗阳县治在北湖鲁岙。晋太宁间迁今址，历代因之，宋前创修莫考。端拱以来，何令慈、柯令达、留令寅、许令兴裔相继增饬。元至正末，毁于兵燹，续以方氏据郡，官属草创视事。明洪武己未（1379），王令泰首创正厅、仪门；癸亥（1383），魏令本建大门、官舍；己亥，吴令从范建后堂、穿堂。成化戊申（1488），刘令清立东西卷房。弘治辛酉（1501），高令宾建外门、谯楼、榜亭。嘉靖丁酉（1537），吴令镆于大门内西偏建清军馆。乙巳（1545），王令士翘于左耳库内置石藏。壬子（1552），刘令畿创后堂、卷房，修左右库，贮军器册籍，重建狱禁、内官厅、东西监房、头仪门、看守人役屋舍。万历癸酉（1573），周令悠于库房左右增建赞治、受善二堂，拓县前街衢，树墙屏以壮伟观。庚辰（1580），齐令柯建寅宾馆，制已大备，岁久损坏……康熙间，缘库房失火，大堂毁，邑令薛俊声重建。仪门为飓风损坏，邑令邬铨重建。署内西偏开池、建桥，布置亭、台、花木，俱邬令倡造。”

乾隆《瑞安县志·建置志·学校》记载：“儒学，在县治东，接邵公屿之脉。宋崇宁间徙南江滨，政和六年（1116），蔡令景初复故址，增建经史阁……明洪武二年（1369），王令泰始建正殿、戟门。七年，魏令本建两庑、棂星门及斋舍。十五年，刘令巍建诸号房及衙舍。成化、弘治以来，同知姚骏立文璧坊，刘令清修东西庑，徐令钺重建明伦堂。然地实卑隘，岁久复圮。嘉靖丙午（1546），王令士翘议重建，请当道以射圃兑民地，建先师庙、两庑戟门于左，明伦堂、号房及仪门于右。壬子（1552）刘令畿至，复制龛室砖座十四以妥诸贤神位。以官店兑庙前民居十间，树屏墙，以防亵慢，增祭礼，分祀名宦乡贤。捐俸建敬一亭、尊经阁，立射圃。万历乙亥（1575），周令悠建三益亭，设头门栅栏，砌砖石以护碑刻。戊戌（1598），傅令道唯申请更令制：后为明伦堂，前为先师庙。庙外跨街立左右坊，一曰‘霞山起凤’，一曰‘云海腾蛟’。坊外翼以两桥，潴水于泮池。”

儒学，上世纪六七十年代一度成为瑞安县总工会办公用房及灯光球场，泮池在上世纪七十年代初被填塞，建成新华书店。

街巷与河流

《瑞安市志·城市建设·城濠》称：“城内河道密布，呈三纵四横格局，有大小街道32条，依河成街，具江南水乡特色。”这种格局一直保持到上世纪六十年代。现在的忠义街、虹桥路、水心街等，原来都是半街半河，河街相邻、水陆并行的状态。据嘉庆《瑞安县志·建置·桥梁》记载：忠义街南半条河上，跨建有矮凳桥、塔桥、宋都桥。虹桥路西半条河上跨建有大虹桥、小虹桥、混堂巷桥等。城市居民住宅多为粉墙黛瓦，使得老县城内呈现一派小桥流水人家的江南水乡风貌。

《瑞安市地名志·行政区划居民点·城关镇》记载：城东街道，境内有街路14条，巷28条，弄18条，分设东门街、县前街、东镇街、永丰街、新街、丰湖街、小东门街等7个居民区。城西街道，境内有街路11条，巷20条，弄22条，分设竹排头、西河头、西门街、小马道、三港殿、南大街、大马道7个居民区。城北街道，境内有街路8条、巷33条、弄45条，分设第三巷、忠义街、小沙巷、大沙堤、道院前、第一巷、西大街7个居民区。城南街道，境内有街路23条，巷24条，弄37条，分设市心街、浦后街、打绳巷、水心街、南堤街、新饭店前、高永、大较场、飞云等9个居民区。

其中主要街道是解放路。志书分解放东路、解放中路和解放南路记述。解放东路东起白岩桥，西至吊桥，属城外。解放中路，东起吊桥，西至西山下防空洞，居城关镇中部，原名大街。系西大街、县前街、东门街之合称。解放南路，北起西山下防空洞口，南至大马道，系通往镇海门（南门）大街，历称南大街、南门街，俗称横街。

名亭与楼阁

民国《瑞安县志稿·文献编·古迹门》记载老县城内有班春亭、泳涯亭、诏旨亭、三益亭、手诏亭、敬一亭、水仙亭、耕读亭、遗爱亭、仰厓亭、怀贤亭等，其中较著名的应为放翁亭，转引嘉庆志称在县署西。

孙宗承《重修放翁亭记》记载清康熙五十八年（1719）建造放翁祠纪念陆游，相传曾任瑞安主簿，祠之前名放翁亭，“亭之外有池活活尔，可称放翁池；池之上有桥坦坦尔，可称放翁桥；桥之傍有井渊渊尔，可称放翁井。疏浚之，点缀之，以待后之好事者。公之风节，见史传；公诗为南宋大家，贤愚皆知矣。”其实陆游并未为瑞安主簿，集中有渡瑞安江一绝，盖为福建宁德主簿路经云江而作，后人遂附会，于主簿废署内建亭并祠祀之。1932年，邑人将主簿署址改为公园重修此亭，取其渡瑞安江五绝中字，名桥曰仰青，池曰明镜，山曰蓬莱，厅曰一帆等。

除了名亭，老县城内尚有见龙亭、凤湖亭、矮凳桥亭、安乐亭、望云亭、留云亭、飞云亭等。

据民国《瑞安县志稿·文献编·古迹门》记载，老县城内的名楼有珠树楼、玉海楼、海月楼、花信楼、敕书楼、静乐楼、戴星楼、六君子楼和籀公楼；阁有尊经阁、邵振阁、鳌山阁、观潮阁、蔘绥阁。其中珠树楼在午堤（今南堤街），为项傅霖藏书楼。玉海楼在道院前，为孙衣言、孙诒让父子藏书楼，现为全国文保单位。鳌山阁、观潮阁均在西岘山，宋时建，均毁。王十朋曾题《观潮阁》诗。目前，观潮阁处于重建规划阶段。

老一辈瑞安城里人，对瑞安老县城的回忆是一种植根于文化和记忆深处的情结，是刻骨铭心的。即使城市不断发展，小桥流水、枕河人家，老县城那种浓郁的市井生活气息依然在人们的心目中占据着不可替代的位置。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安老县城怀旧

作者 谢公望

本文转自：温州新闻网 66wz.com