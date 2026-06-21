潮新闻 2026-06-21 09:40:00

材料里那滴“从大海出发，升腾为水汽，汇聚成云……终成雪花”的水滴，与温州作家周吉敏的儿童文学《小水滴漫游记》，路径惊人地相似。

6月20日，浙江中考第一天。语文考试结束后，不少温州家长在群里讨论：今年的作文题，孩子好像“提前读过”——

材料里那滴“从大海出发，升腾为水汽，汇聚成云……终成雪花”的水滴，与温州作家周吉敏的儿童文学《小水滴漫游记》，路径惊人地相似。

家长在微信群里分享。受访者供图

“我也没想到，这么巧。”下午，本书作者、作家周吉敏向记者表示。

一本书与一座城：愿孩子们读懂自然里的成长答案

中考作文题中，一滴水经历大气循环，最终“大地看见水，水也看见了自己”。

而在周吉敏的书里，小水滴蒸发升空，飘过整座城市，落在西部山区的河流源头，再一路向东游历，最终回到大海。

周吉敏，浙江温州人，著有散文集《月之故乡》《民间绝色》《斜阳外》《古游录》，儿童文学《小水滴漫游记——穿过一条古老的运河去大海》，曾获琦君散文奖、三毛散文奖、丰子恺散文奖等。图为今年世界读书日前后，周吉敏在分享小水滴的故事。受访者供图

“作文题和我的书，表面看都是写一滴水的旅程。”周吉敏说，“但更深层的契合在于，二者都试图告诉孩子：向外的远行，最终是为了向内看见自己。”

在周吉敏看来，命题人选择“水”的意象，水循环本身就有“蜕变”的意味：雪花的形成需要高空的冰点淬炼，水滴成长需要跨越山川风浪。“这个过程不是凭空而来的。”

《小水滴漫游记》。受访者供图

《小水滴漫游记》2021年由作家出版社出版，今年已第六次印刷。之前，周吉敏在温州各校园已做了数十场讲座，最多的一场人数达到千人以上。所以考试结束后，家长就在群里反馈，很幸运孩子读到过这本书。

几年前动笔时，周吉敏的本心很简单：扎根温州乡土，让孩子通过一滴水的眼睛，看见家乡的地理与人文。白鹭、黄鹂、大白鹅、柳树、蝴蝶——这些角色带着小水滴游历塘河，也带着小读者认识脚下的土地。

有评论家指出，周吉敏是一位学者型儿童文学家，她潜心研究温州历史文化，通过“小水滴”来讲述。比如在上河乡平原，柳树爷爷告诉小水滴，此处有一位热爱家乡的明代诗人何白，经常以诗歌会友赞颂家乡；在旸湖水边，胖头鱼叔叔告诉她，以抗日烈士樊孟云为代表的温州儿女，曾经为了民族解放献出宝贵生命。

在《小水滴漫游记》的故事中，除了认识自然和历史，周吉敏还赋予了更多的意义。比如珍惜时间、环境保护，比如认识死亡——自然是美好的，同时也是狂暴的，就像小水滴遇到的白鹭遭遇台风，让孩子们知道生命是脆弱的。

让她欣慰的是，前几年有游学团队根据这本书带着孩子去游历，实地感受温州的文化脉络。

观自然、省自身：是文学的传统，也是教育的意义

近年来，这种“观自然以省自身”的思路，在中考作文命题中屡见不鲜。

周吉敏的作品已经多次出现在初中、高中语文命题中，比如上海语文阅读，用了她的《紫鸿班》。有读者抱怨，这道题有点难。周吉敏感叹，孩子们离田野太远了。

在周吉敏看来，近年类似的命题是希望引导青少年关注生态，关注世界的善和美。人作为大自然的一部分，应该关注大自然带给我们的启发，通过观察自然来关照内心。

在城市化不断发展的当下，越来越多孩子在水泥丛林中长大，她希望带小读者了解脚下的土地、了解自然。“自然书写，是文学里很重要一块。”亲近自然、体察万物，并从中观照自我，这其实是古今中外延续不绝的文学传统。

陶渊明归隐田园，在南山之下、菊花之间安放自我；苏轼独游赤壁，在明月大江之间参悟内心；梭罗栖息瓦尔登湖，在旷野之中、水波之畔叩问内心……古今中外，认识自然从来都是人类认识自己的恒久路径。在周吉敏看来，随着时代的发展，生态的理念会越来越收到重视。

周吉敏

周吉敏从小也是在自然中长大的，温州坐落在山与海之间，塘河的水、四季的风物、大海的波涛，共同构成了她的文学底色。

随着城市化发展过程中，一代人走向城市，新一代孩子缺少大自然中栉风沐雨的经验，文学恰恰能够建立他们与大自然之间的联系。这也正是孔子说的，读《诗经》的意义——“多识于鸟兽草木之名”。

“在快节奏的时代，我希望孩子们多多关注自己脚下的土地，关注身边的树木河流，感受四时流转，它们带给我们的启发是无穷无尽的。”周吉敏说。

来 源：潮新闻

原标题： 中考作文写“一滴水”，家长：这是她的书！温州作家周吉敏：没想到这么巧

记者 宋浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com