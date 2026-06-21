浙江发布 2026-06-21 09:40:01

2026年中国生态文化论坛近日举行。作为论坛重要成果之一，“美丽中国打卡点”活动正式发布首批100个精选名单，该活动由生态环境部和中国文联等单位发起。

端午假期第二天，你已经在旅途中了吗？还是继续宅在家里不晓得去哪里玩？这就为你推荐浙江家门口的美丽打卡点。

2026年中国生态文化论坛近日举行。作为论坛重要成果之一，“美丽中国打卡点”活动正式发布首批100个精选名单，该活动由生态环境部和中国文联等单位发起。

浙江有14地入选，其中温州两地入选，分别是温州园博园和白石街道。

一起走进浙江这些“美丽中国打卡点”

湖州市

安吉县

作为“绿水青山就是金山银山”理念发源地，这里以万亩竹海和生态白茶产业闻名。连绵群山间茶园梯田层叠，清澈溪流穿村而过，将生态优势转化为富民产业，安吉是践行绿色发展理念的生动样板。

台州市

七彩小箬村

位于温岭石塘的七彩小箬村被誉为“中国版五渔村”，色彩斑斓的房屋依山而建，面朝大海，构成了梦幻般的视觉景观。这里是中国大陆新世纪第一缕阳光首照地，游客可以体验“住石屋、尝美食、观日出”的渔村生活，同时感受大奏鼓、海洋剪纸等传统习俗。

湖州市

南浔古镇

屠旭东 摄

南浔古镇是江南六大古镇之一，最大的特色是中西合璧的建筑风格。百间楼沿河而建，古桥石巷纵横，水波荡漾间尽显明清风韵，是体验江南水乡生活与历史文化的活态博物馆。

钱玉其 摄

舟山市

岱山县

岱山县是美丽海湾代表，融合海岛生态与海洋经济发展。海岸线曲折，礁石嶙峋，渔村风情浓郁，是体验海洋文化、欣赏海岛风光的生态休闲目的地。

杭州市

虎跑公园

这里是西湖畔的“城市绿肺”，因“天下第三泉”虎跑泉闻名。泉水经岩层天然过滤，甘冽清甜。园内千株水杉参天蔽日，溪流潺潺，负氧离子含量极高，是天然避暑氧吧。

绍兴市

安昌古镇

安昌古镇始建于北宋，是绍兴四大古镇之一，素有“碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥”的美誉。沿河老街保留着传统作坊与民居，腊味飘香，乌篷船穿梭。古镇是绍兴师爷的故乡，0元入园、不收门票，是真正“活着”的江南水乡，烟火气十足。

杭州市

千岛湖风景区

千岛湖是新中国第一座大型水力发电站（新安江水电站）形成的人工湖，湖中大小岛屿1078个，故名“千岛湖”，其出境断面水质长期保持在国家Ⅰ类标准，能见度最深超过12米，被誉为“天下第一秀水”。

金华市

李祖村

李祖村是“千万工程”示范村，以生态宜居和青年创客集聚闻名。村中保留着传统民居风貌，同时引入现代设计元素，形成田园与创意交融的独特氛围，是乡村振兴与青年返乡创业的成功典范。

丽水市

茶竹岭村

位于遂昌西北部的茶竹岭村平均海拔超800米，森林覆盖率达90%以上，夏季日间气温显著低于城区，是天然的“清凉福地”。这里负氧离子丰富，已建成高山水蜜桃种植基地、茶山竹韵露营基地和仙岭云居民宿等多元业态，成为避暑旅居的热门目的地。

绍兴市

仓桥直街历史街区

仓桥直街历史街区是中国遗产保护的范例，保留了2500年的古城记忆。这里既有江南水乡的温婉灵秀，又有老绍兴的烟火气息，被誉为“中国遗产活生生的展示地”。走在青石板路上，就像走进一座没有围墙的历史博物馆。

温州市

温州园博园

苏巧将 摄

温州园博园依托现有山水资源打造“一阁两馆十二景”核心景观。园区划分为南北两大区域，全方位呈现世界五大园林流派的精湛造园技艺，免费向公众开放。园内还有以美洲原住民“三姐妹”生态智慧为核心的国际展园，玉米、豆类、南瓜构建三角共生植物矩阵，是亲子互动和生态科普的绝佳场所。

苏巧将 摄

宁波市

宁波植物园

宁波植物园内设樱花海棠园、木兰春色园、月季园、槭树秋香园等17个植物专类园，打造“春赏蔷薇夏品莲，秋看金桂冬探梅”的四季植物景观体验区。园内栽植植物原种700余个、园艺品种3000余个。2026年新建展览温室，汇聚全球2000多种奇花异草，是浙江省内唯一的大型综合性植物展览温室。

温州市

白石街道

乐清白石街道以“十里湖山翠黛横，两溪寒玉斗琮琤”的诗意山水为底色，溯溪咖啡、精品民宿、特色研学等多元业态与自然山水相映成趣。“月色平田”文创村、非遗小镇等正在推进，整合木器、漆器、银器、瓷器及蓝夹缬等传统技艺，构建“保护—传承—创新—体验—产业”五位一体的研学体系。

金华市

双龙洞景区

金华双龙洞因洞口两侧悬垂的钟乳石酷似龙头而得名，是叶圣陶笔下《记金华的双龙洞》的原型。游览需仰卧小船，穿过仅容一人通过的地下河道进入内洞，伸手可触亿年钟乳石。这里以亿年地质奇观为骨，千年道教文化为魂，是自然造化与人文智慧的完美交融。

来 源：浙江发布

原标题： “美丽中国打卡点”，温州两地入选！

本文转自：温州新闻网 66wz.com