温州文旅资讯 2026-06-21 09:39:38

推出温州市“青春小店”成长助跑计划，现面向全市公开招募首批青春小店，以专属赋能助力青年创业成长。

当青春创意扎根温州大地，当小微梦想点亮城市烟火，为扎实推进青年发展友好型城市建设，更好地服务青年创新创业、激活城市经济末梢活力，共青团温州市委立足本地实际、联合市人力社保局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游局、市国资委、市市场监管局、人行温州市分行等部门，推出温州市“青春小店”成长助跑计划，现面向全市公开招募首批青春小店，以专属赋能助力青年创业成长。

招募对象

小店主要经营者为18岁至45周岁的中国公民，或小店员工中40周岁及以下青年占就业总人数比例50%以上；小店经营行业要具有青年特色，主理人在当地创业青年中能够发挥示范引领作用。

招募条件

1.诚信经营。

店铺依法登记注册，经营规范，信用记录良好，近三年无违法违规行为。

2.类型多元。

涵盖特色餐饮、创意零售、乡村民宿、文创手作、数字经济等多种经营形态，包括展现温州青年发展型城市魅力的格调小店、体现城市活力的社区商铺、展现青年返乡入乡风采的乡居民宿与基地营地等。

赋能支持

1.创业激励。

符合条件的“青春小店”可按规定申领一次性创业补贴、一次性创业社保补贴、创业场地租金补贴、创业带动就业补贴等，也可通过市人行协调各金融机构，为有资金需求的“青春小店”提供优惠利率创业贷款，并视情况给予一定贴息。

2.活动补贴。

围绕重点民生领域，将优质“青春小店”纳入2026-2028年温州市数字支付惠民共建体系，依托支付服务机构资源，通过支付满减、消费立减等形式，为商户提供补贴。

3.成本优惠。

协调“温资找房”可租资产平台，整合发布适合“青春小店”的空间资产，对“青春小店”在交易成本上给予优惠。

4.培训支持。

联合专业机构，面向“青春小店”创业者或大学生创业者，打造线上线下结合的创业培训体系。

5.品牌培育。

对产品质量好、服务水平优、行业影响大、带动作用强的“青春小店”，优先推荐申报省市县三级“名特优新”个体工商户和省级“浙个好”品牌个体工商户。

6.信息服务。

联合政府职能部门和社会机构，为小店提供政策咨询、税务法律解读、企业信息查询、智慧经营工具、人力资源管理SAAS等服务。

7.机具支持。

为有收银机具、扫码点单需求的“青春小店”提供由泰隆银行支持的收银机具及一体化收银解决方案（机具最高补贴金额2500元/套），帮助低门槛打造数字化经营模式。

8.视频推广。

遴选有特色、有故事、有情怀的青春街区或“青春小店”，提供短视频拍摄经费支持，或推荐至泰隆“有家店”公益项目，进行免费拍摄推广。

9.实践实战。

协调全市客流量大、知名度高的热门场地用于“青春小店”集中展示，定期举办青春市集、试练摊位等形式的品牌宣传，提升知名度。

10.流量支持。

依托本地媒体、自媒体及小红书、微信视频号等平台，对含#青春小店#话题的推文配套流量扶持。联动在温高校团委，组织大学生走进“青春小店”，担任“一周小店主理人”。围绕特色产品、创业故事、非遗文化等内容，创作图文、短视频。

招募流程

1.报名提交：关注“青春温州”微信公众号，下载报名表并发送至指定邮箱。

2.资格初审：团市委对报名信息进行审核。

3.赋能落地：纳入培育库，适配各项扶持政策。

报名时间及方式

报名时间：

即日起至2026年6月26日

报名方式：

扫描二维码下载《温州市“青春小店”报名表》，填写后发送至邮箱：zjtswjcgzb@163.com，邮件标题注明：2026青春小店报名+店铺名称。咨询电话：0577-88968695。

来 源：温州文旅资讯

原标题： 温州市“青春小店”招募计划正式启动！

本文转自：温州新闻网 66wz.com