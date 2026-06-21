掌上温州客户端 2026-06-21 09:54:04

这是一个比喻型材料作文题。考察学生对成长过程、自我完善、生命价值等方面的思考。

王会升，浙江省龙湾中学高级教师，浙江省名师工作室学科带头人，市教坛新秀，市直教坛中坚，高中语文教研组长。

【2026年浙江中考作文题】阅读材料，根据要求作文。（50分）

一滴水，许愿变成一片雪花，从大海出发，升腾为水汽，汇聚成云……终成雪花，轻盈飞舞，化成水滋润大地，大地看见水，水看见了自己。

读了以上材料，你有什么感悟?请根据这则材料，写下自己的感想。可以写自己的经历，也可以写自己的感想，也可以通过想象写一篇小说。

这是一个比喻型材料作文题。考察学生对成长过程、自我完善、生命价值等方面的思考。对于此题，试从如下三个方面加以解析：

一、材料审题立意。

此作文材料共分三层意思。

第一句“一滴水，许愿变成一片雪花，从大海出发，升腾为水汽，汇聚成云……终成雪花”。此句是说“一滴水”从许愿到实践，再到愿望达成的过程。大海里的“一滴水”暗示一个平凡、普通、身处原有舒适圈的个体；“许愿”代表一个人不甘平庸、主动寻求改变的初心、理想；材料采用“许愿→出发→升腾→聚集→变身”的动态发展过程，体现“一滴水”为了理想目标而不断行动的过程；“终成雪花”即代表通过逐梦路上的沉淀、积累、蓄力、历经磨砺，最终改变了原有的模样。

第二句话“轻盈飞舞，化成水滋润大地”。此句是“一滴水”理想目标的终极价值得以实现。是“一滴水”许愿变成“雪花”的价值目的——不只是为了成就自我、获得荣耀，更多是为了奉献他人和社会。

第三句话“大地看见水，水看见了自己”。这句话中“大地看见了水”是说大地见证了“一滴水”的价值实现；而“水看见了自己”则是“一滴水”通过大地的见证，意识到了自己的人生价值所在。此句最有深意：命题人刻意设置了一个双重视角，既传达了“一滴水”的无私奉献价值，也表现出“大地”对于“一滴水”的奉献所给予的充分肯定。这是考察学生能不能读出“无私奉献”与“回应肯定”的双向价值，而不是只去单一写奉献。这是区别平庸立意和深刻见解的重要一点。

三句话合起来就是“一滴水”从升华蜕变到价值输出，再到被认同与肯定的过程。比喻一个人不要甘于平庸，要有理想目标追求，并且不怕困难，并为此积极付出行动，不断成就完善自我，最终实现自己的奉献价值；同时，也需要他人和社会对于奉献者要有温暖的回应与积极的肯定。总之，区别于一般“奉献”作文主题，本题的最佳立意应为：初心指引前路，沉淀造就蜕变，社会价值回馈带来自我觉醒，从而构成完整的人生螺旋上升的过程。

二、能力层级考查。

这是一个有区分度和难度的作文题。

如果学生看不懂这只是一个隐喻型作文题，不能剥离故事表层，只写“水的循环、自然现象”那就是跑题的作文。如果虽看懂了比喻，但不能抓住物象背后的象征关系，只是抓住某一个其中某个点来写作，比如就只写“一个人要有愿望并且为之付出行动”，那基本属于偏题。如果看清了喻体和之间关系后，却过度拔高，写成宏大家国空话，作文里完全没有结合个人生活的经验，缺少“我”的意识，那就容易变得空洞而口号化。如果既能抓住喻体，也能看出本体，并且能把握住整体，可是只写“一滴水”的奉献过程，这样算扣题，但不够深入。只有既从“一滴水”的角度看到奉献的价值与自我觉醒，也能从“大地”的角度看到对于奉献者积极回应肯定的价值，才算准确、全面、深入地审清题目。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 考察学生对成长过程、自我完善、生命价值等方面的思考——点评2026年浙江省中考作文题

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