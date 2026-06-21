掌上温州客户端 2026-06-21 09:53:48

今年的浙江省中考作文题，是一个有关水的变化的微童话。作文题考查的核心内容是青少年精神成长的话题，与前两年作文考查的思想内容一脉相承。

温州市第十四高级中学语文高级教师余鲁平

余鲁平，中学语文高级教师。三十多年来，致力于高考、中考作文教学研究，在各级报刊杂志发表高考、中考作文研究文章二十多篇。曾两次担任温州市中考作文阅卷大组长，指导中考作文阅卷工作。

今年的浙江省中考作文题，是一个有关水的变化的微童话。作文题考查的核心内容是青少年精神成长的话题，与前两年作文考查的思想内容一脉相承。

作文题中的这个微童话，写作思想与主题挖掘的张力巨大，真可谓“弱水三千”。考生可以写人生的追求与理想，可以写人生的磨砺与蜕变，可以写人生的付出与奉献，可以写人生的自我认知与他人的评价，可以写人生的相互理解与相互成就，可以写人生的自由与约束，可以写人生的变化中的坚守，可以写人生的主动出击与被动中的突破……，不一而足。

弱水三千，只取一瓢饮。

首先表现在主题思想的选择与确立上面，不能因为今年作文题思想与主题张力大，就胡子眉毛一把抓，那样就会因文章主题不鲜明而影响得分。

其次，在具体的作文写法上面，考生也要深谙“只取一瓢饮”之道。

记叙文写作是时间的艺术。如果考生选择记叙文写作，一定要懂得记叙文写作的本质特征是动态性。高明的考生总是能在动态中体现记叙文写作的情境化、情节化、细节化。因为只有做到了这“三化”，记叙文的写作才能达到生动形象。记叙文注重叙事性，选择一件有具体的发生、发展、变化、结局的事情来体现主题，才是记叙文的高明写法。《西游记》中的“三打白骨精”章节的写法，典范体现了记叙文通过叙事来写人的写法。孙悟空的火眼金睛、勇敢担当、在委屈中体现的忠诚，唐僧的慈悲达到愚氓的程度，白骨精无所不用其极的奸诈与狠毒，《西游记》的作者并不是直接给他们贴一个标签完事，而是通过一打、二打、三打的具体的事情的发生、发展、变化、结局的过程，把三个人物的性格淋漓尽致的表现出来。考生在记叙文写作上达到情境化、情节化、细节化，就要学会“只取一瓢饮”，选材构思上写好一件事，这样，记叙文才能形象生动。

中考考场作文篇幅有限。议论文写作如果想达到议论深入，逻辑严密，那么首先就要在观点的确定上面做到范畴狭小单一。比如今年的中考作文题，某一考生把议论的观点确定为人生的成长需要自我认知、自我坚守、自我蜕变。这个观点中，它有三个关键词：自我认知，自我坚守，自我蜕变。这样的论点确定，应该说也是很切合题意的，但论证可能流于肤浅。如果“只取一瓢饮”，把观点确定为人生的成长需要自我蜕变。再在具体的展开的论证的过程当中表述为三方面的分论点：第一，自我蜕变，需要明确的人生理想；第二，自我蜕变,需要坚强的毅力；第三,实现自我蜕变，需要智慧赋能。这样一比较，我们就可以明确的认识到，第二种写法，它单一具体的论证，可以使论证更具体深入，体现更加闪耀的论证思想，得分就更高。

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原标题： 弱水三千，只取一瓢饮——点评2026年浙江省中考作文题

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