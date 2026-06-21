潮新闻 2026-06-21 09:57:59

在温州机场T2航站楼B12值机柜台，不少老年旅客都惊喜地发现，这里的工作人员居然能用温州话办理值机手续。近日，温州机场B12值机柜台正式推出温州方言特色服务。

“阿婆，您的dang zi ba(登机牌)我帮您打出来了，vow zi ke qio(位子靠窗)，e li die(行李条)也帮您贴好标签了。”

温州机场供图

在温州机场T2航站楼B12值机柜台，不少老年旅客都惊喜地发现，这里的工作人员居然能用温州话办理值机手续。近日，温州机场B12值机柜台正式推出温州方言特色服务。

温州机场供图

据温州机场相关负责人介绍，该柜台服务从打招呼到值机指引，从行李规定到登机提示，温州话交流起来无障碍。阿公阿婆们再也不用“鸡同鸭讲”，熟悉的乡音一开口，亲切感直接拉满。“柜台的工作人员都是经过专门培训的，不仅温州话地道，值机业务也相当熟练。办登机牌、托运行李、选座位...一条龙服务，用家乡话就能搞定。”

为什么要做这件事？一句乡音，一份安心。温州机场方面表示，温州话，是刻在温州人骨子里的乡愁。对于很多老人家来说，普通话讲得不流利，出门在外总有点不自在。机场作为城市的第一窗口，B12方言柜台就是想让每一位老年旅客，从踏上旅程的第一步开始，就能感受到家的温暖。

来 源：潮新闻

原标题： 亲切感拉满 温州机场值机柜台推出温州方言特色服务

通讯员 邱忠炫 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com