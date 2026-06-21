龙港发布 2026-06-21 11:37:38

6月20日，龙港市委书记林海涵督查消防安全、安全生产和中考保障工作。他强调，要牢固树立“群众过节、干部过关”思想，以时时放心不下的责任感，统筹抓好安全生产、消防安全、民生保障等各项工作，全力守护群众生命财产安全、社会大局和谐稳定。

6月20日，龙港市委书记林海涵督查消防安全、安全生产和中考保障工作。他强调，要牢固树立“群众过节、干部过关”思想，以时时放心不下的责任感，统筹抓好安全生产、消防安全、民生保障等各项工作，全力守护群众生命财产安全、社会大局和谐稳定。龙港市领导黄振国参加督查。

在未来社区二期建设项目现场，林海涵与项目负责人交谈，了解项目建设进展、销售等情况。他指出，要守牢安全生产底线，抓实施工现场闭环管理，常态化开展工地用火用电、机械作业安全隐患排查，把安全生产举措贯穿项目施工各环节、覆盖建设全领域，坚决防范各类施工安全事故发生；要坚持高品质规划，对标未来社区建设标准，优化公共服务配套、便民设施布局，为人民群众打造配套完善、环境优美的幸福家园。

林海涵来到新鸿未来城商业综合体，走访部分门店，重点检查消防通道畅通情况、消防安全责任落实等工作。他强调，商业综合体属于人员密集场所，各经营主体要切实扛起安全生产主体责任，常态化开展消防设施自检自查，坚决堵塞用火用电用气安全漏洞。要压实监管责任，坚决落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，常态化开展商圈、沿街商铺、九小场所专项巡查整治，筑牢安全防线。要持续宣传引导，定期组织开展消防实操、应急疏散培训，提升群众的应急处置能力和消防安全防范意识，营造“个个讲安全、人人会应急”的良好氛围。

林海涵还来到龙港市教育考试中心，详细了解中考考场设置、考务安排、应急预案等工作。他强调，要高标准、严要求抓实中考各项保障工作，从严规范全流程考务管理，严明考场纪律，抓实考风考纪监督，严守考试公平公正底线；要健全完善各类突发情况应急预案，配齐应急人员物资，持续提升强化部门联动处置能力；要细化便民助考举措，统筹做好考点秩序维护、周边降噪管控等工作，全力为全市考生营造安静舒心、安全平稳的考试环境。

来 源：龙港发布

原标题： 林海涵督查消防安全、安全生产和中考保障工作

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com