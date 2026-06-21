跑进21℃的夏天！文成铜铃山越野挑战赛，高燃又治愈！

文成发布 2026-06-21 10:28:52

6月20日，2026铜铃山行·UTO文成21℃铜铃山越野挑战赛在我县铜铃山镇圆满收官。

6月20日，2026铜铃山行·UTO文成21℃铜铃山越野挑战赛在我县铜铃山镇圆满收官。1300余名越野爱好者齐聚赛场，以高水准运营、高颜值赛道、高品质服务，全方位展现优质生态底色与体旅融合发展成果，擦亮文成体旅融合特色品牌。

上午6时30分，清脆的发令枪响起，千余名参赛选手应声起跑。清晨的铜铃山镇山林苍翠、溪水潺潺，21℃的清凉气温隔绝了夏日燥热，为赛事营造了绝佳的运动环境。选手们穿行于铜铃山森林公园核心景区，沿途壶穴奇观、畲乡古道、山林竹海、溪流瀑布等原生态景致次第铺开，高负氧离子的森林秘境，让这场山地越野不仅是体能与耐力的竞技比拼，更成为一场沉浸式的山野洗肺康养之旅。

相较于往届赛事，本次赛事整体规模更大、受众覆盖面更广、赛道设计更为科学丰富。其中，听涧50KM组、追云35KM组、观澜25KM组赛道贯穿铜铃山森林公园核心景区，串联林海峡谷、云端观景台、山野古道等特色地貌，高低错落的原生态山地路段，兼具专业性、挑战性与观赏性，全面考验参赛选手的耐力、爆发力与综合越野素养。另外，今年赛事首次推出6KM恃风亲子组别，吸引了大量本地及周边家庭组队参与，家长与孩子携手奔跑、增进亲情，让赛事的大众休闲属性愈发凸显。

经过激烈角逐，各组别名次顺利揭晓，其中，蔡时表、施爱爱、肖士灯分别获得25km、35km、50km男子组冠军，吴晓迪、李安娜、李大青分别获得25km、35km、50km女子组冠军。

多位获奖选手对赛事给予高度评价，直言赛道兼具挑战与美感，文成山水令人难忘。

第一次来文成参赛便夺得25km男子组冠军的蔡时表表示：“赛道整体可玩性非常强，最后一段下坡的风景也非常美丽。”25km女子组冠军吴晓迪表示，赛道沿途风景优美，伴随凉爽天气，赛事体验感拉满！

35km女子冠军李安娜则对铜铃山壶穴特别有印象：“赛道到了景区壶穴那块特别漂亮，凉风吹上来特别舒服！”

“今天的赛道累计总爬升3316米，极具挑战性！”50km男子冠军、来自杭州选手肖士灯说，赛道难度不小，能够顺利完赛成就感满满。

本次赛事影响力遍及省内、辐射全国，更实现国际化突破，吸引十余位外籍选手慕名参赛。

斩获35km女子组第十名外籍参赛选手Dawn mcleod ross倍感开心，她说：“我来自英国，现在定居上海。这次来温州文成参赛的体验太棒了，温州是座美丽的城市，文成的风景更是绝美，一路上碰到好多选手也都特别友善。”

来自荷兰的外籍参赛选手Ewen则表示：“这里体验感简直太棒了，自然风光很美，越野赛道也很不错，我肯定会推荐其他人来。”

赛场竞技热血涌动，暖心服务全程相伴。在中外选手全力驰骋赛道的同时，沿线分布的补给站点立足文成本土特色，打造专属风味补给体系，在保障选手运动体能的同时，让大家沉浸式感受文成烟火魅力与地域风情。不少选手完赛后特意驻足补给站，品尝特色美食、打卡文成风味。

主赛场赛前赛后补给站站长林菁表示，补给站点涵盖主食、配菜、水果、零食、饮水五大品类，全方位保障选手参赛体能。站点还贴心增设适配儿童口味的果冻，同时上线文成本地特色杨梅，果实红润饱满、果肉甘甜多汁，地道的山野风味收获了参赛选手的一致好评。

周边的市集里，文成县山水有限公司销售部干事季进鑫也带来了一款和市国投联合开发的文成本地啤酒，他说：“这款啤酒采用纯小麦酿造，入口绵柔，上市以来市场口碑优异，希望借助本次越野赛事的高人气，进一步推广文成本土特色产品。”

为保障赛事顺利开展，组委会全方位压实安全责任，构建了空地一体的智慧应急保障体系，设置分段医疗救援点，实施全程安保巡查、补给服务、夜间应急照明及无人机空中巡查物资投送等举措，确保赛事全程安全、平稳、零事故运行。

现场还有近200名志愿者参与全程保障，其中有来自温州商学院和浙江东方职业技术学院的志愿者，依托校地合作模式，为赛事注入鲜活的青春动能。志愿者们分工明确、坚守岗位，全力保障赛事各个环节有序开展。

来自温州商学院体育学院的志愿者毛首睿说：“今天主要负责赛前的检录，还有物资的分配以及现场选手的服务工作，参与赛事志愿服务可以让空暇时间变得更加有意义、充实，也可以多积累一些赛事的经验。”

“今年赛事规模更大了，志愿者们的服务都非常周到，赛事的质感大幅提升。”来自瑞安、第二次参加比赛的选手林瑞表示。

一场高规格、高品质的国际化越野赛事顺利落地，离不开主办方的精心筹备与科学统筹。联合赛事总监陈东表示：“赛事选定6月举办，得益于铜铃山镇得天独厚的气候优势，当地平均海拔超800米，森林覆盖率极高，赛事期间气温舒适宜人，这样的避暑环境在全国范围内都十分稀缺，6月来此地办赛是绝佳选择。”

此次赛事的成功举办，不仅进一步打响了文成山地越野赛事IP，更对铜铃山镇全域发展、业态升级具有重要的助推作用，为乡镇发展注入全新活力。与此同时，赛事叠加全域文旅惠民政策，参赛选手凭赛事证明可在一个月内免费游览铜铃山森林公园和刘伯温故里景区·百丈漈、青归森林全场88折、天鹅堡滑雪温泉半价等系列福利同步上线，真正做到“一场赛事激活全域旅游、一次奔跑带动全域消费”，推动赛事流量高效转化为文旅留量与经济增量。

此次赛事的火热出圈，是文成县文体旅融合高质量发展的生动缩影。文成县文广旅体局党组成员、体育事业发展中心主任朱希恒说：“这次举办的2026铜铃山行·UTO文成21℃铜铃山越野挑战赛，是我县重点打造的品牌赛事之一，去年是第一次举办，今年在整体规模和公里数都有一定的提升。”他表示，接下来将持续打磨“越野、冰雪、低空”等品牌赛事，深化文旅体融合，做强赛事经济，推动文成体育事业高质量发展。

来 源：文成发布

原标题： 跑进21℃的夏天！文成铜铃山越野挑战赛，高燃又治愈！

记者：毛慧楠 胡琳琳 夏晓强 朱伟 雷思涵 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com