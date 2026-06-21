文成发布 2026-06-21 10:33:05

近年来，文成县坚持教育数字化“不贪大求全、重在解决实际问题”的务实导向，立足乡村教育发展实际，聚焦小规模学校师资薄弱、资源不均等短板，以教育数字化转型为抓手，积极探索“AI+教育”融合育人新模式。

近年来，文成县坚持教育数字化“不贪大求全、重在解决实际问题”的务实导向，立足乡村教育发展实际，聚焦小规模学校师资薄弱、资源不均等短板，以教育数字化转型为抓手，积极探索“AI+教育”融合育人新模式。依靠智能课堂优化日常教学、科创实训培育数字素养，用科技手段补齐乡村教育发展弱项。

在巨屿镇东垟小学五年级教室内，副校长张蓉正依托智慧课堂平台进行授课，在课堂随堂小测环节，学生实时提交答案，教师端可清晰查看每位学生完整答题步骤，掌握全班学情动态。课后托管期间，学生使用平板自主刷题，系统自动研判知识漏洞，定向推送巩固习题，形成“学、练、评、补”一体化智慧教学闭环。

智能平板多样的学习功能，切实便利了日常学习，五年级学生刘语馨深有体会。她说：“课堂上遇到难以理解的知识点、老师讲解节奏较快时，可以通过平板的记笔记功能及时记录重点内容，方便课后复盘巩固。”五年级学生夏云海告诉记者，平台涵盖大量课堂延伸内容，能帮助自己积累拓展知识点来应对试卷中的延伸题型。

学校自今年3月启用智慧课堂，短短三个月教学面貌焕然一新。结合小规模小班学情，学校梳理出“诊、探、辩”三条路径，用AI诊断薄弱点，让辅导更精准，用AI呈现数据流，让规律被看见，用AI追问为什么，让证据验证结论。学生从被动接受变为主动探究，思维能力明显提升。

张蓉表示，AI的介入正在逐步填平城乡教育的数字鸿沟，让学生不再因地域掉队、不再因家境受限。让山区学子同样能够享受优质教育资源、看见更广阔的世界，用科技力量守护教育公平。

如果说东垟小学的AI应用聚焦课堂提质、精准育人，那么珊溪镇中心小学则立足学生全面发展，以AI科创实践为抓手，构建起“以赛促学、以练促教”的特色育人体系。在学校实践活动室里，学生正在教师指导下进行超能小球挑战赛、智达天工项目演练，并运用AI工具完成程序调试、设备操控等实操步骤。

珊溪镇中心小学四年级学生夏逸乐参与的是超能小球挑战赛，他介绍道：“我主要负责程序调试、智能设备操控、场景搭建、参数调整以及实操演练等任务，同时配合团队完成作品整体落地和效果调试。”

常态化的AI科创实践活动，全方位提升了学生的综合素养。珊溪镇中心小学六年级学生王致远说：“这类实践活动让我们跳出课本，近距离接触人工智能，不再局限于被动接收书本知识，同时也锻炼了我的逻辑思维、动手实操、问题探究和创新创作能力。”

据珊溪镇中心小学信息主任赵均标介绍，学校还开设了编程社团、机器人搭建、赛事挑战等实践活动课，让学生通过动手设计、调试智能小车，提升逻辑思维、团队协作和解决实际问题的能力。同时，学校创新教学模式，打通课堂教学与赛事实训的壁垒。他说：“我们将赛事任务融入信息科技课和综合实践课，课堂上学习传感器原理，课后用赛事场景演练。同时组建跨年级梯队，高带低、老带新。教师通过分析比赛数据反哺教学，针对学生的编程短板设计专项练习，真正实现‘赛中练、练中学’。”

两所学校的特色实践，是全县推进“AI+教育”赋能乡村教育振兴的生动缩影。近年来，我县始终坚守教育惠民初心，紧抓教育数字化改革机遇，立足山区教育实际需求，深入推进“人工智能+教育”融合应用。全县共有3所学校入选市首批“人工智能+教育”改革试点项目，35所中小学完成市级智慧校园建设，7所学校完成国家中小学智慧教育平台应用落地任务。在学前阶段，打造幼儿人工智能工坊、引入智能机器人，启蒙幼儿科创思维；在中小学阶段，落地AI作业批改、智慧课堂、智慧体育等应用场景，以教育数字化赋能乡村教育振兴。下一步，我县将持续深化人工智能与各学段教育教学的深度融合，不断优化乡村数字教育资源供给，提升教育基础设施建设水平，持续缩小城乡教育差距，以数字化转型夯实乡村教育根基，稳步推进教育优质均衡与教育共富。

来 源：文成发布

原标题： AI进校园！文成教育装上“智慧大脑”！

记者：胡琳琳 夏晓强 季向贤

本文转自：温州新闻网 66wz.com