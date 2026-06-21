乐清发布 2026-06-21 11:37:39

6月20日，中考首日，乐清市委书记戴旭强检查中考有关工作。

6月20日，中考首日，乐清市委书记戴旭强检查中考有关工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，全方位全链条做好中考各项服务保障工作，全力营造安心暖心考试环境，确保乐清市中考公平公正、平稳有序。

今年，乐清市报名参加2026年中考考生共15964名，共设18个考点、540个考场。中考考试时间安排为：6月20日语文、科学考试，6月21日数学、社会和英语（含听力）考试。

在国家教育考试乐清市指挥中心，戴旭强详细了解考点考场设置、考务安排、突发应急预案等工作，通过视频监控查看各考场情况，并向坚守在一线的广大考务工作者致以诚挚问候。他指出，中考考生规模大、考点考场数量多、覆盖面广、社会关注度高，要时刻绷紧安全之弦、责任之弦，以极端负责的态度扎实做好中考组织协调、服务保障等工作，以万全举措确保万无一失。

戴旭强强调，中考是广大学子面临的人生第一次重大考试，容不得丝毫松懈。要坚决摒弃麻痹大意思想，加强全流程、各环节监管，严格规范考务管理，从严抓好安全检查，扎实做好保密管理，严肃考场考务纪律，全力维护中考公平公正、安全有序。要完善高效指挥调度体系，强化部门协同联动，统筹做好交通疏导、噪音管控、食品安全、医疗服务、电力保障等工作，营造静心舒适的应考环境。要健全家校协同育人机制，做好考生心理疏导、心态调适工作，引导考生以平稳心态、最佳状态参加中考。要营造崇尚技能尊重工匠氛围，加强职业教育与义务教育、普高教育的有机衔接，加大力度培养行业应用型人才，让学生成长、产业升级、城市发展同频共振。

乐清市领导郑济斌参加检查。

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原标题： 戴旭强检查中考有关工作

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

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