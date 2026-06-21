鹿城区委书记张崇波等督查中考开展情况

鹿城发布 2026-06-21 11:37:39

6月20日，鹿城区委书记张崇波在督查中考开展情况时强调，要全方位全链条做好中考各项服务保障工作，在思想上绷紧弦、在行动上拉满弓、在责任上落到点，为中考按下“静音键”，全力护航莘莘学子书写无悔青春。

九年磨一剑，今朝试锋芒。6月20日，鹿城区委书记张崇波在督查中考开展情况时强调，要全方位全链条做好中考各项服务保障工作，在思想上绷紧弦、在行动上拉满弓、在责任上落到点，为中考按下“静音键”，全力护航莘莘学子书写无悔青春。

在鹿城区教育考试中心，张崇波在详细查看指挥中心后指出，鹿城作为主城区，考点集中、考生众多，要充分发挥视频巡考和指挥中心作用，运用数字化手段加强全过程监管，做到人防、技防、物防相结合，确保突发事件第一时间发现、第一时间研判、第一时间处置。

督查中，张崇波强调，今年中考恰逢端午节假期，对交通保畅、噪音治理等提出更高要求，要以最快响应守牢应急防线，完善各类突发情况处置预案，做到快速响应、精准调度、高效联动，让考生在安静、安全、舒适的环境中发挥最佳水平、考出理想成绩。要以制度刚性守护教育公平，紧盯考务管理、巡考监考、试卷流转等重点领域，严把考点环境清查关、安检关、监考关。要以暖心服务传递城市温度，密切配合、同向发力，深入细致做好交通保畅、噪音治理、电力保供、食品安全、信息咨询、心理疏导等工作，组织好爱心送考、志愿服务、医疗卫生等暖心活动，为行动不便的考生设置绿色通道和辅助设施，把人文关怀贯穿到考试全过程。

鹿城区领导陈久喜、王永林一同督查。

日前，鹿城区委副书记、区长何占宇带队督查中考准备工作。他强调，要强化责任担当，把各项服务保障工作做实做细做到位，营造安全、有序、温馨的考试环境，用心护航考生安心应考。

何占宇一行先后前往温州市第二中学海坛校区、温州市第二十三中学，实地走访考务室、监控室、广播室等关键功能区域，详细了解考场布设、考务组织、设备调试等工作，通过视频监控查看各考场情况，并向奋战在一线的广大考务工作者致以诚挚问候。何占宇指出，中考承载着万千学子的未来期盼，事关千家万户的切身利益。各相关部门要坚决摒弃麻痹大意思想，以极端负责的态度扎实做好中考组织协调工作，压紧责任链条、紧盯各个环节、强化闭环管理，以万全准备确保中考万无一失，做到让考生舒心、家长安心、社会放心。

督查中，何占宇强调，要强化协调联动，统筹抓好交通疏导、噪声治理、治安防范等重点任务，对排查发现的各类隐患紧盯不放、整改到位，持续优化考试周边环境。要做实应急保障，把每一个环节、每一项任务都落实到岗到人，细化各类突发情况处置预案，有序应对极端天气、设备故障等突发情况，确保全区中考安全平稳有序。要关心关爱考生，想考生之所想、急考生之所急，深化家校联动，组织好爱心送考、医疗卫生等人性化服务，落实好考生心理疏导和健康管理，保障考生以良好精神状态迎战考试。

鹿城区领导戴冕、王永林、索朗旺青一同督查。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波何占宇督查中考开展情况

记者 林婷玮 诸葛承凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com