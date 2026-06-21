中国之声 2026-06-21 10:51:21

爬土路、挖水晶、钻山洞……一些亲子研学游怎么就变成了集体大冒险？野趣、险途一线之隔，研学游市场该如何“刹车”？

爬土路、挖水晶、钻山洞……一些亲子研学游怎么就变成了集体大冒险？野趣、险途一线之隔，研学游市场该如何“刹车”？

暑期将至，研学游市场不断升温。然而，爬土路、挖水晶、钻山洞等打着“自然探索”旗号、实则违规探险的项目却也频频出现。当“自然研学”变成“荒野求生”，快乐假期会不会变成家长的噩梦？记者调查发现，火爆的研学游背后藏着合同缺失、安全缺位等问题。

研学游，到底是“行走的课堂”，还是“花钱买罪受”呢？一些亲子研学游怎么就变成了集体大冒险？横跨教育和旅游，研学游的课程、合同和安全该由谁来把关？

数据显示，2025年全国研学旅行行业市场规模已突破2132亿元，2026年更有望再创新高。

然而研学游不同于普通旅游团，以未成年人为主，又加入了教学、实践等内容，承办的机构也是五花八门，有旅行社也有培训机构。一位旅行社工作人员告诉记者，他们严格遵守规定，与游客签署旅游合同，但从业者都以导游为主。

旅行社工作人员：我们都是正规的签合同。像研学，一般是匹配1:5的配置，比如说5个小朋友是1个老师来照顾。研学的老师也是有导游证的，可能偏向于研学类的导游，擅长讲解博物馆或者户外探索。对于做旅游的我们而言，并不涉及一定要持教师资格证。

一家从事地质研学的机构表示，带团的是地质学博士，绝对专业，但没法签合同。

地质研学机构工作人员：有一个地质点位能挖水晶，另一个地质点位能观测到比较典型的褶皱地貌，野外部分是博士带队。我们没有那种签过的合同，都是转完费用之后，有转费截图，您留好基本就没什么问题了。您要是比较担心的话，我可以把单位的执照副本照片发您。

还有一家高校研学服务公司表示，会有高校助教来帮助带队，但不能保证都是老师。

高校研学服务公司工作人员：不是说所有的老师都有教师资格证，助教老师都是在读的硕博士生，合同是和我们公司签，会正常签署研学协议，我们本身也有旅行社资质，可以签研学旅游合同。

有导游证的没有专业知识，有专业知识的没法带团，在读研究生博士生，能否承担未成年人教育工作？很多导游都面临这样的困境，导游边先生表示，在研学游火爆之余，价格虚高、资质不全，困扰着很多从业者。

导游边先生：4日游普通团1000元到2000元的团费，换个研学的标签，价格直接翻两三倍，卖到3000元到5000元。研学的本质是教育加旅游的混合体，教育的标准谁来定？旅游的服务谁来管？说得直白点，研学到底是怎么定义的？现在的研学团大部分是谁在带？我告诉你，就是普通导游，导游有讲解能力，但没有教学能力，一个合格的研学导师需要懂课程设计，懂青少年的心理，懂安全防护，这些导游证考试都不会考，但市场等不了。于是导游被赶鸭子上架成了研学导师。

一边是导游不懂教学、只会“带队”；一边是博士虽有学识、却无资质。更可怕的是，一些机构把“野外探险”当噱头，把安全置之度外、把风险抛诸脑后。这样的研学，只有“想象力”没有责任心。面对层出不穷的研学游乱象，家长怎么擦亮双眼？野蛮生长的市场又该如何规范？

面对鱼龙混杂的市场，家长又该怎么判断什么是“真研学”？中国教育科学研究院研究员储朝晖指出，不能仅凭形式来判定，而是要看孩子们是否需要。

中国教育科学研究院研究员 储朝晖：研学关键是学习，对孩子的成长发展有价值，他就可以是研学。要提高研学的效果，最关键的是在这之前要有一个相应的规划，孩子确实对这个感兴趣，而且孩子对这种活动有自己的想法，自己的体验，自己的感受。

储朝晖认为，研学活动的根本保障还在于机构和人员的专业资质。

储朝晖：因为研学本身就是多样性的。我认为要保障活动有质量，关键还是看相关的人员，从事研学的机构有没有相应的专业资质。所以我认为根本上要解决这样一些问题，要以现实可行的方式来对研学进行规范。

北京市社会科学院副研究员王鹏认为，按照《中华人民共和国旅游法》规定，包价旅游合同，是指旅行社预先安排行程，提供或者通过履行辅助人提供交通、住宿、餐饮、游览、导游或者领队等两项以上旅游服务，旅游者以总价支付旅游费用的合同。很多研学团已经符合定义需要签署旅行合同，却仍然在以“教学”等方式规避监管，而有的团有旅游合同，又不能保证学习内容的质量。

北京市社会科学院副研究员 王鹏：从公共治理层面看，明确研学的法定属性已经是非常迫切的需求：不仅要清晰界定“研学”必须满足的教育目标、课程设计门槛，还要明确从业机构的资质要求、安全保障标准、从业人员的专业背景门槛。

导游不会设计课程，老师不懂带团，这样的尴尬局面有望随着一种新的职业落地而得到解决。今年4月，研学旅游指导师这一全新职业标准正式颁布，该标准核心起草人，浙江旅游职业学院教授邓德智告诉中国之声，为了弥补目前市场上的空白，这一份结合导游与老师的全新岗位，是他们收集了上千条意见，将家长、从业者反映的痛点梳理后制定的。为的就是将旅游与教育，结合起来。

浙江旅游职业学院教授 邓德智：研学一头是教育的立德树人，一头是文旅的出行服务，两套话语体系差异很大。我们创新运用了七大职业功能作为核心骨架，把课程设计、活动实施、安全管理、教学评价、资源开发与人才培训全部融合进去，以教育为本质属性，以旅游为载体。过去的导游重视行程接待、景点讲解，但对青少年教育、课程设计、学情引导不了解。现在的国标把课程开发、学习评价、探究引导作为硬性必考技能，彻底区分导游和研学旅游指导师。老师懂教育，但缺乏旅游资源整合、室外安全处置能力，所以形成教育和文旅的双复合能力体系。

邓德智认为，长期以来研学从业者“无名分、无成长、无标准”，而新的标准在改变这一局面的同时，也让家长选团时有了“看得见的标尺”。

邓德智：这份标准从通过四级晋升通道，重塑了职业身份、发展路径、就业收入和行业话语权。家长选团也能有据可依，一看机构有没有持证人员、什么等级，就能区分会不会做课程、会不会做教学。同时补齐安全合规短板，把未成年人保护法、旅游法、安全生产法纳入基础知识，实行全流程安全排查。

来 源：中国之声

原标题： 野趣、险途一线之隔，研学游市场该如何“刹车”？

记者 任梦岩 李佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com