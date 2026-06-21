马宁担任主裁判 时隔24年中国裁判再次主哨世界杯

新华网温州新闻网 温州市社科联 2026-06-21 11:37:39

在刚刚结束的美加墨世界杯E组小组赛中，库拉索队0:0战平厄瓜多尔队，收获队史首个世界杯积分。主裁判马宁出示6张黄牌。

在刚刚结束的美加墨世界杯E组小组赛中，库拉索队0:0战平厄瓜多尔队，收获队史首个世界杯积分。主裁判马宁出示6张黄牌。

6月20日，厄瓜多尔队在小组赛中对阵库拉索队，担任本场比赛主裁判的马宁（右一）在比赛中执裁。新华社记者 杜宇 摄

本场比赛有三名中国裁判同场执法，创造中国足球历史。马宁担任主裁判，周飞担任助理裁判，傅明担任视频助理裁判（VAR）。比赛中，主裁判马宁向厄瓜多尔、库拉索两队分别出示1张和5张黄牌；全场比赛没有出现红牌。

6月20日，主裁判马宁（中）与助理裁判周飞（右）在比赛前。新华社记者 杜宇 摄

6月20日，主裁判马宁在比赛中出示黄牌。新华社记者 杜宇 摄

马宁成为时隔24年再度主哨世界杯的中国裁判，他也是唯一一位连续两届入选世界杯裁判名单的中国裁判。他曾在2022年卡塔尔世界杯6次担任第四官员。

6月20日，主裁判马宁（前右）在比赛中。新华社记者 杜宇 摄

6月20日，担任本场比赛助理裁判的周飞在比赛中。新华社记者 杜宇 摄

来 源：新华网温州新闻网 温州市社科联

原标题： 马宁出示6张黄牌 库拉索收获队史首个世界杯积分

本文转自：温州新闻网 66wz.com