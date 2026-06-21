新华网 2026-06-21 13:14:40

端午节假期，人们体验传统民俗热情高涨。众多非遗技艺、传统民俗“走进”社区、商圈，与潮流时尚活动相融，令人耳目一新。

端午节假期，上海市民王玉琳来到上海市群众艺术馆体验上海市级非物质文化遗产代表性项目三林刺绣技艺。

三林刺绣以线细、针密、针法多样、色彩丰富、精致细腻不留针线痕而著称。王玉琳在三林刺绣代表性传承人的指导下，花了十数分钟终于绣出一片绿油油的叶子。“这真是非常考验眼力、手劲和耐心的技艺！”她感叹。

端午节假期，人们体验传统民俗热情高涨。众多非遗技艺、传统民俗“走进”社区、商圈，与潮流时尚活动相融，令人耳目一新。

游客在上海一家酒店体验香囊制作。新华社记者 陈爱平 摄

在建国璞隐酒店位于上海的一家分店里，宁波游客刘芳和女儿穿着汉服在大堂试制艾草香囊。“在传统节日体验传统文化很有意义。工作人员提供了淡雅美观的香囊包，颜色和我们的衣服也很搭。”刘芳说。

“去年9月，建国璞隐首次探索推出‘新国潮文化节’，全国50多家门店举办了近200场免费非遗体验活动，广受好评，体现人们日益热衷体验传统文化。”首旅如家酒店集团品牌ESG中心总经理徐文兰介绍，今年端午节前夕，首旅如家将原来的“非遗扶持计划”升级为“非遗共生计划”，各家建国璞隐酒店搭建起常态化的“非遗展厅”，希望现代化的酒店服务与中华传统技艺共荣共生，扮靓人们的旅程。

上海市宝山区的中集美兰湖金地广场，海派剪纸、罗店彩灯、吴淞面塑、十字挑花、月浦竹编等十余项本土非遗项目和传统技艺集中亮相，人们在逛吃之余逛市集、买文创、体验非遗，为假期消费增添“仪式感”。此外，上海市奉贤区头桥街道推出“巡味奉贤”活动，涵盖沪剧表演、小吃评比、五彩绳编织、艾草香包制作等体验。上海市金山区推出版画、金山农民画与扎染体验，传统技艺因更多市民动手动脑实践变得“鲜活”。

人们在中集美兰湖金地广场体验非遗技艺。新华社发

同程研究院研究员薛冰冰介绍，假期里全国各地文旅活动都精彩纷呈，龙舟竞渡、非遗体验等活动遍地开花。以龙舟赛闻名的广东、四川、贵州、湖南等省份，机票、酒店搜索和预订热度明显升温。在许多目的地，传统龙舟赛不再局限于观赏，而是升级为沉浸式文化体验活动，“赛事+市集”“赛事+非遗”等新颖组合吸引更多游客前往。

为体验中华传统节庆而来的入境游客也日益增多。飞猪平台数据显示，今年端午节假期入境游预订量同比增长超6倍。

2026第四届千年古镇（松江·泗泾）龙舟邀请赛在上海市松江区泗泾塘举行。新华社发

来自法国的皮埃尔、艾琳娜夫妇入住上海市松江区一家酒店后，品尝了鲜肉粽、豆沙粽，参加了酒店假日推出的金石传拓非遗体验，还前往泗泾塘观看龙舟赛，到泗泾古镇看皮影戏。“中华传统美食、技艺、活动都很有意思，而且被人们传承保护得很好，这些体验让我们的旅行更棒了！”皮埃尔说。

数据显示，端午节假期首日（6月19日）上海共接待游客285.71万人次。丰富多彩的节庆活动、可感可触的文旅场景、与时俱进的创新设计，让非遗走出展厅、走进日常、走向大众，绽放生生不息的时代光彩。

来 源：新华网

原标题： 这个端午节，看传统非遗与时尚潮流共生

记者 陈爱平

本文转自：温州新闻网 66wz.com