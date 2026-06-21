新华网 2026-06-21 13:09:57

据日本共同社20日报道，日本陆军1940年3月一次军医会议上的报告显示，侵华战争期间，日军疑似在中国反复实施将动物血液注入人体的实验。

据日本共同社20日报道，日本陆军1940年3月一次军医会议上的报告显示，侵华战争期间，日军疑似在中国反复实施将动物血液注入人体的实验。

报告显示，实验时间为1938年秋，地点被隐去。实验对象有23人，身份不明。实验者给部分对象注入动物血液或血清，具体包括对失血后陷入危重状态者大量输注马血，以及将鸡血注入人体观察其存留时间等。报告还显示，输血后实验对象出现高热等现象。

共同社指出，相关做法明显违反医学伦理。日本军方在战败时曾试图销毁人体实验相关证据，共同社在日本“陆军军医团”的机关刊物中发现了这份报告。

近年来，日本国内研究者和媒体陆续披露日军人体实验等战争罪证。有历史学者指出，面对人体实验等战争犯罪，日本应彻底反省侵略战争及其残虐行为。

来 源：新华网

原标题： 日媒披露侵华日军疑进行动物血液输入人体实验

记者 梁晨 李子越

本文转自：温州新闻网 66wz.com