新华网 2026-06-21 13:11:52

端午假期，梨园站再度迎来大客流，和当初游客自发靠墙堆放行李不同，如今站内有了专属存放区，新增了监控，还有民警定点值守，临时寄存服务比以往更规范，也更让人感到踏实。

今年“五一”假期，武汉地铁梨园站内的“无人行李箱墙”意外走红，“城市安全感”收获无数网友点赞。端午假期，梨园站再度迎来大客流，和当初游客自发靠墙堆放行李不同，如今站内有了专属存放区，新增了监控，还有民警定点值守，临时寄存服务比以往更规范，也更让人感到踏实。

今年“五一”假期梨园地铁站内的“行李箱墙”。新华社发

梨园地铁站是前往武汉东湖风景区的核心接驳站。今年“五一”假期，站内自助存包柜因数量有限，高峰时段就供不应求。不少外地游客想轻装逛东湖，索性就把行李箱靠墙一放。这片无专人看管的临时寄存区，高峰时每天有近200件，全程没有发生一起行李丢失或错拿。有游客随手拍下画面发到网络，相关内容迅速刷屏，网友纷纷感慨，“武汉治安靠谱，城市氛围包容又暖心”。

一个多月以来，讨论热度虽然逐渐褪去，但当地让这份温暖延续了下去。地铁运营方主动收集游客寄存行李时的各种顾虑，从安全和便利两个维度着手，对行李存放区域进行了全方位升级。

6月20日，端午假期第二天，梨园站内人流络绎不绝。上午11时许，来自湖南长沙的游客黎女士和同伴拖着行李箱走进站厅，径直来到划定好的行李存放区。两人将大件行李箱整齐摆放，手机、钱包等贵重物品收纳进随身小包，用车站备好的便利贴和笔，写下联系电话贴在箱体表面，准备轻装游览东湖。

乘客在武汉地铁梨园站存放行李。新华社发（邓银雅摄）

“之前就在网上刷到过这个‘无人行李箱墙’，今天巡站的民警特意过来跟我们说，这片区域新装了高清监控，让我们放心玩，不用牵挂行李。”黎女士说。

梨园站值班站长李媛告诉记者，站内控制室工作人员实时查看行李区监控画面，客流高峰时还会划出单独的存放空间，防止堵塞出行通道。此外，为避免行李外观相似导致错拿，临时存放区常备纸笔，方便游客做标记。

记者了解到，不止单个站点，这份贴心服务正沿着地铁线网向全市其他地方延伸。端午假期，武汉地铁在司门口黄鹤楼站、江汉路站等景区商圈的接驳车站推行“行李友好”举措。在司门口黄鹤楼站，不少外地游客慕名来打卡黄鹤楼和长江大桥，放下行李就直奔景区。值班站长程凯丽用隔离栏杆为行李区划出界限，工作人员一边提醒游客带好随身物品，一边主动帮游客搬运归置行李。

武汉地铁司门口黄鹤楼站工作人员在归整乘客行李。新华社发（孟凯摄）

“乘客信任我们，我们就要尽心守护好。”程凯丽表示，按照统一安排，每逢法定节假日、城市大型文旅活动，沿线热门站点都会因地制宜开辟行李临时存放点，增设志愿服务岗，轨道公安同步加密巡逻频次，用多重保障守护游客财物安全。

来 源：新华网

原标题： 网红地铁“无人行李箱墙”，这个端午有了新变化

记者 龚联康

本文转自：温州新闻网 66wz.com