新华网 2026-06-21 13:14:22

挪威首相斯特勒19日说，该国将原则上全面禁止小学生使用生成式人工智能工具，并限制中学生使用此类工具，以防止对学习产生负面影响。

挪威首相斯特勒19日说，该国将原则上全面禁止小学生使用生成式人工智能工具，并限制中学生使用此类工具，以防止对学习产生负面影响。

斯特勒当天在新闻发布会上说，“在学校里最重要的是让孩子学会读、写和做数学题”，而使用人工智能增加了儿童在教育过程中跳过重要步骤的风险。因此，挪威政府决定在8月下旬新学年开始时实施这一新规。

5月17日，民众在挪威首都奥斯陆的王宫广场参加国庆日游行活动。新华社发（陈雅琴摄）

根据新规，6至13岁的一至七年级小学生原则上禁止使用人工智能工具；14至16岁的初中生可在教师监督下谨慎使用人工智能工具；17岁至19岁的高中生应学会恰当使用人工智能，为日后升学和步入职场做准备。

据路透社报道，挪威从上世纪90年代开始在学校课堂上使用电脑，2010年之后又逐渐引入平板电脑，从而减少对纸质书本和手写的依赖。但由于学生考试成绩普遍下滑，挪威政府2024年宣布禁止学生在校使用智能手机，并给予教师更多权限来维持课堂纪律。挪威政府今年4月还宣布，计划向议会提交法案，禁止16岁以下人群使用社交媒体。

挪威政府19日还表示，将提请立法拨款，增加纸质教材的使用，扭转当下基础教育过度依赖平板电脑的趋势。

来 源：新华网

原标题： 挪威将对中小学生使用AI设限

作者 杨舒怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com