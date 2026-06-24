新华网 2026-06-24 11:06:12

欧洲多地高温天气持续，上周末以来法国已有至少40人死于高温导致的溺水等事故，英国在打破5月最高气温纪录后或将刷新6月的纪录，意大利十余座城市23日处于高温红色预警状态，西班牙多地也将持续高温。

欧洲多地高温天气持续，上周末以来法国已有至少40人死于高温导致的溺水等事故，英国在打破5月最高气温纪录后或将刷新6月的纪录，意大利十余座城市23日处于高温红色预警状态，西班牙多地也将持续高温。

法国多地上周末迎来高温天气。法国总理勒科尔尼23日再次就高温天气召开应急会议。他在会前披露，6月18日以来，全法范围共有40人死于溺水。法国体育部长玛丽娜·费拉里当天接受法国媒体采访时警告，民众下水游泳、躲避热浪的同时一定要注意安全。

6月23日，在法国巴黎，人们在埃菲尔铁塔前的喷泉区域消暑休闲。新华社记者邬惠我摄

法国气象局目前将54个省级行政区划列为高温红色预警区域，约占该国面积的一半。法新社援引法国气象局初步统计结果报道，22日全法单日平均气温达到29.2度，打破了去年6月30日创下的6月单日气温最高纪录。在中部地区的沙托梅扬，录得高达43.3摄氏度的气温。

在巴黎一处养老院内，工作人员23日不停给老人们补充水分。“放一杯水在旁边告诉他们喝是不够的，必须确保他们喝下去。”护工巴德拉·哈马迪说。此前，法国21日和22日分别有3名老人和2名幼童死于高温相关原因。

英国5月25日刚刚打破该国5月最高气温纪录。英国气象局本月22日发布最高级别高温预警，这是其有史以来第二次发布该级别预警。据此预警，24日至25日，包括英国最大两座城市伦敦和伯明翰在内，英格兰中部和南部大部分地区将遭遇高温天气，届时或将打破该国6月最高气温纪录。

5月25日，在英国伦敦的海德公园，人们在树荫下避暑。新华社记者于艾岑摄

英国此前录得6月最高气温为35.6摄氏度，分别发生在1976年和1957年。

意大利卫生部22日将首都罗马、米兰、佛罗伦萨等12座城市纳入高温红色预警范围，23日这一预警范围扩大到15座城市，24日则将增至16城。意大利卫生部敦促人们清淡饮食，最热时段留在室内。

在罗马，电动公交车因高强度使用空调，在班次结束前便耗尽电力。公交公司告诉意大利《晚邮报》，正采取措施应对这一极端状况。

6月21日，在意大利罗马，人们在一处餐馆的室外纳凉设备下用餐。新华社记者李京摄

在西班牙首都马德里，22日最高气温高达40摄氏度，市政府为无家可归者和弱势群体设立了“气候避难所”，从中午到晚上8时开放，提供水、食物和卫生设施。当天，西班牙南部安杜哈尔最高气温达到45摄氏度。

科学家警告说，气候变化正在加剧欧洲炎热和干燥天气的频率和强度，特别是在东南欧，该地区应在防范野火、保护居民健康方面采取更多措施。

来 源：新华网

原标题： 英法西意热浪持续 或打破更多高温纪录

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com