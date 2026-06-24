新华网 2026-06-24 11:16:58

6月22日6时至23日6时，贵州全省21个县（市、区）149个观测站出现大暴雨。截至目前，贵州多地已紧急转移群众9100余人。

6月22日6时至23日6时，贵州全省21个县（市、区）149个观测站出现大暴雨。截至目前，贵州多地已紧急转移群众9100余人。

根据贵州省气象台发布，安顺市的镇宁，黔东南州的台江、凯里，黔南州的都匀共4个县（市）9个观测站降水量超200毫米。

都匀市人民政府防汛抗旱指挥部于6月23日0时30分起将防汛三级应急响应升级至二级应急响应，各部门采取措施提前应对暴雨来袭。23日都匀市全市学校停课一天。各镇（乡、街道）及时转移群众427户953人，学校1所32人、工地2处65人，共计1050人，暂未出现人员伤亡、失联情况。

在黔东南州，6月22日14时起，全州出现区域性强降雨过程，台江县南宫镇集镇过水深度约1米、长度约600米，当地迅速组织群众转移。台江县消防救援大队救援人员分组涉水搜救，重点转移被困老人、疏散受灾群众。

6月23日，消防救援人员在黔东南州台江县南宫镇转移群众。（贵州消防供图）

在凯里市，凯里208厂周边发生险情，有人员被困。接到警情后，凯里市消防救援大队凯棉路特勤站出动2车11名救援人员开展搜救。历经20分钟成功找到被困人员，并将其转移至安全地带。截至目前，黔东南州已组织转移避险2887户8078人，暂未出现人员伤亡、失联情况。

来 源：新华网

原标题： 贵州多地遭遇强降雨 已紧急转移群众9100余人

记者 蒋成、罗羽

本文转自：温州新闻网 66wz.com