新华网 2026-06-24 11:17:52

记者从南京大学获悉，该校王涛教授团队观测到约110亿年前的星系团冷气体“冲压剥离”事件，将已知星系团中的星系“熄灭”时间提前近50亿年。国际学术期刊《自然-天文学》22日在线发表相关成果。

记者从南京大学获悉，该校王涛教授团队观测到约110亿年前的星系团冷气体“冲压剥离”事件，将已知星系团中的星系“熄灭”时间提前近50亿年。国际学术期刊《自然-天文学》22日在线发表相关成果。

王涛介绍，冷气体是形成恒星的原料，一些高龄星系由于缺少冷气体，基本没有新恒星形成，天文学家将这定义为星系“熄灭”状态。

为了研究星系是何时、如何“熄灭”的，此次团队用阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列望远镜与詹姆斯·韦布空间望远镜，对一个红移值达2.51的星系团CLJ1001开展多波段深度观测。

结果显示，该星系团的5个星系都带有明显不对称的单侧冷气体尾，这些冷气体尾延伸到恒星主体外，被拉长、扭曲，仿佛被迎面而来的“宇宙热风”吹出星系，但团队没有发现恒星并合或潮汐拉扯的痕迹。

此次研究的艺术创作图，右上白圈内是CLJ1001星系团，圈内蓝色斑块显示数个星系的冷气体正被剥离。（南京大学供图）

“这说明冷气体不是被其他星系的引力拉走，而是被星系团中的热气体剥离——也就是典型的‘冲压剥离’。”论文第一作者、南京大学博士研究生许可告诉记者，CLJ1001的红移值显示这起“冲压剥离”事件发生在约110亿年前，当时宇宙还不到30亿岁，这个星系团尚未成熟。

王涛表示，此次研究表明，星系团不一定等到成熟甚至衰老才去抑制新恒星形成。年轻星系团核心的高密度炽热气体，已经能够对团内星系的冷气体产生显著影响，促使那些星系走向“熄灭”。

团队还注意到，正在失去冷气体的星系并未立即停止“造星”活动，反而异常活跃，其恒星形成效率大约是未受扰动星系的2倍。研究人员认为，“冲压剥离”在吹走冷气体的同时，扰动并压缩了残留的冷气体，触发了一轮短暂而剧烈的“造星”过程。

“或许我们正在见证这些星系‘熄灭’前的最后闪耀。”王涛说。

来 源：新华网

原标题： 天文学家观测到110亿年前星系“熄灭”

记者：陈席元

本文转自：温州新闻网 66wz.com