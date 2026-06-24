新华网 2026-06-24 11:19:06

记者从最高人民检察院6月23日举行的新闻发布会获悉，检察机关将持续推进未成年人违法犯罪预防和治理，对未成年人犯罪更加精准贯彻宽严相济刑事政策。

记者从最高人民检察院6月23日举行的新闻发布会获悉，检察机关将持续推进未成年人违法犯罪预防和治理，对未成年人犯罪更加精准贯彻宽严相济刑事政策。

最高人民检察院副检察长史卫忠介绍，检察机关将坚持惩防并举，增强预防就是保护、惩治也是挽救意识，依法惩治未成年人犯罪，既发挥特殊预防作用，教育引导涉罪未成年人改恶从善；也发挥一般预防作用，对其他未成年人进行警示教育。同时，将推动依法开展矫治教育、专门教育、专门矫治教育，加强对专门教育和专门矫治教育的法律监督；持续改进社会调查内容和方式，依法规范适用附条件不起诉，把精准帮教贯穿办案全过程。

发布会现场。（最高人民检察院供图）

据介绍，对未成年人犯罪，检察机关将更加精准贯彻宽严相济刑事政策，结合社会危害、主观恶性、悔罪表现等情况具体分析，做到该严则严、当宽则宽、宽严适度、罚当其罪。对已满12周岁不满14周岁未成年人实施的故意杀人、故意伤害致人死亡等严重暴力犯罪，符合核准追诉条件的，依法核准追诉。最高检将会同公安部尽快出台相关规定，进一步明确和规范核准追诉的条件、程序和标准。对犯罪情节较轻、社会危害不大特别是初犯、偶犯的，坚持依法从宽。

检察机关还将推动不断筑牢家庭监护防线，在办案中同步开展训诫、警告、督促监护、家庭教育指导等工作；坚决守好学校教育阵地，推动建立完善欺凌行为及时报告和严肃惩戒机制；密切关注社会环境因素，积极参与校园及周边环境治理，助力平安校园建设，营造清朗网络空间。

来 源：新华网

原标题： 最高检：对未成年人犯罪该严则严、当宽则宽

记者 刘硕

本文转自：温州新闻网 66wz.com