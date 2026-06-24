技改增速全市第一，鹿城制造如何向“新”而行？

鹿城发布 2026-06-24 14:25:00

继2025年拿下国家中小企业数字化转型城市试点后，日前，温州再获全国制造业新型技术改造试点城市称号，成为全国同时拥有两项国家级试点的少数城市之一。作为核心城区，鹿城在智能制造、绿色节能、数字车间等领域形成多点突破，加速构建以新质生产力为核心的都市智造之城。

继2025年拿下国家中小企业数字化转型城市试点后，日前，温州再获全国制造业新型技术改造试点城市称号，成为全国同时拥有两项国家级试点的少数城市之一。

这份“双试点”殊荣的背后，是一场从政府到企业、从政策到车间、从标杆示范到生态重塑的制造业焕新行动。作为核心城区，鹿城在智能制造、绿色节能、数字车间等领域形成多点突破，加速构建以新质生产力为核心的都市智造之城。数据显示，2026年1-5月，鹿城工业技改投资9.9亿元，同比增长69.7%，增速高居全市首位。

车间里的“减法”与“加法”

制造业技术改造，如今已从“可选项”变为“必答题”。今年，工信部发布《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，推动人工智能与信息通信深度融合；央行将科技创新和技术改造再贷款政策额度从8000亿元增加至1.2万亿元——政策“工具箱”火力全开，技改浪潮席卷全国。

在这场浪潮中，鹿城企业闻风而动。走进温州市润新机械制造有限公司（下文简称“润新”），最直观的感受是智能化的高效运转——注塑车间内，136台注塑机开足马力，机械手灵活取件，自动导向车穿梭送料，一个车间仅需2名工人即可兼顾26台机器；数控机床精密加工车间里，1名工人操作8台设备，110多台精密加工数控设备通过信息化管理系统实现高效运转；装配车间里，8条自动装配线将阀芯装配、扭矩检测、气密性测试等近10道工序串联起来。

去年，润新投入超3000万元推进数智化改造，关键设备中数字化自动设备占比约九成。今年，农业灌溉阀市场持续扩张。为抢抓机遇，润新主动制定了月产15万套的产能提升目标，计划再投入3000万元技改资金，扩建注塑车间、添置CTU智能仓库和自动装配线，并引入优必选人形机器人，破解分拣、搬运与AGV协同作业的瓶颈，为智造升级注入新动能。

技改释放的不仅是产能，更是市场动能。今年1-4月，润新产值较去年同期增长20.12%，5月国内外订单量较去年同期增长24.5%。目前，“润新阀”年产能达300万套，陶瓷硬密封球阀和灌溉阀年产能达100万套，家用净水机和软水机年产能达40万套。

这种源于技改的品质跃升，正持续转化为强劲的产品竞争力。据悉，作为国内水处理控制阀行业的领军企业，润新率先实现水处理控制阀的自主研发制造，累计获得200余项专利授权，“润新阀”产品占据国内市场近八成份额，广泛应用于农村饮用水改造、锅炉用水、海水淡化、工业循环水等领域。据测算，每套采用“润新阀”的水处理系统每年节约水量约1000立方米，相当于半个标准泳池的水量。“润新阀”核心陶瓷硬密封技术兼具耐磨损、耐久用、耐腐蚀等优异特性，带动润景陶瓷硬密封灌溉阀系列产品快速增长，其中陶瓷平面密封出水桩阀泄漏率仅≤0.01%，较传统阀门降低95%以上，已在新疆、甘肃、内蒙古等多个省份灌溉阀示范基地投用。凭借突出的节水成效，润新在水利部组织的首届中国节水奖评选中荣获“中国节水奖先进集体”称号。

“数智革命”催生新质生产力

近年来，浙江省大力推进“415X”先进制造业集群，锻造制造业硬核实力。省“十五五”规划纲要明确提出深化“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，推进传统产业技术改造、设备更新和生态化改造，增强质量技术基础能力，推动传统产业内生裂变和转型发展。

乘着这股“东风”，鹿城产业升级势头强劲，增长动能持续释放，实施增资扩产项目69个，2026年1-5月规上工业增加值同比增长11.1%。企业的生产图景也日新月异——

康奈集团新绿工厂里，AI贯穿全生产链条，设计师借助AI辅助系统，1分钟即可生成3套设计方案，定稿后系统自动下达生产指令，仓储机器人随即拣选匹配物料并配送至车间，全流程协同令生产周期缩短三分之二。巨一集团十年累计投入超5亿元用于智能化改造，从智能仓库到智能装配再到AI品控，“智慧工厂”已从愿景照进现实。星际控股集团依托新认定的“浙江省智慧警务与公共安全创新重点企业研究院”，统筹布局企业技术中心、工业设计中心及博士后工作站等省级科研平台，构建多维研发矩阵，推出的加速智慧移动警务系统在首都机场等重大枢纽推广应用。禾本科技液态制剂智能化车间里，智能化设备占比达70%，各条生产线均采用DCS和PLC远程控制系统，带动生产效率提升80%、运营成本降低50%、产品合格率提高40%。长城搅拌则构建了AI驱动的ERP（企业资源计划）自动排产系统，日计划执行遵守率达95%……

当AI走进车间、数据打通链条、智能重塑流程，一个更具活力、更有效率、更可持续的鹿城，正加速走来。传统制造与新兴科技双向奔赴，催生新质生产力加速涌现，为鹿城高质量发展注入强劲动能。

来 源：鹿城发布

原标题： 技改增速全市第一，鹿城制造如何向“新”而行？

本文转自：温州新闻网 66wz.com