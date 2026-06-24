罗丹真迹落地温州引爆全城期待 温州罗丹艺术中心开馆进入倒计时

温州新闻网 2026-06-24 17:39:41

6月20日，随着第一批珍贵的展品平稳运抵温州罗丹艺术中心，备受瞩目的罗丹雕塑原作顺利完成开箱核验，跨越山海的顶级艺术珍品在瓯江之畔展露真容。

温州网讯 6月20日，随着首批珍贵展品平稳运抵温州罗丹艺术中心，备受瞩目的罗丹雕塑原作顺利完成开箱核验，跨越山海而来的顶级艺术珍品在瓯江之畔展露真容。作为开馆大展的 “先锋展品”，两件大师名作惊艳亮相，迅速引发社会各界高度关注，也标志着全国地级市首座罗丹专属常设专业场馆的开馆筹备工作正式进入最后冲刺阶段。

这场万众瞩目的艺术盛事，实则是一场水到渠成的文化回响。2022年，温籍爱国华侨、法国艺术品收藏家、法国罗丹博物馆中国馆负责人吴静，联合策展人沈中杰在温州联袂推出欧洲文化艺术精品展《西鹣东鲽》。该展览连同后续《聚——古典主义的磐石》艺术展，累计吸引25万人次观展，创下温州对外文化交流史上办展规格最高、社会反响最热烈的纪录，就此掀开温州与欧洲文化艺术深度对话的崭新篇章。正是以此为契机，吴静携个人珍藏回归故里，与属地文旅部门共同启动温州罗丹艺术中心筹建工作。在温州市委市政府高度重视，以及法国驻华大使馆、法国罗丹博物馆鼎力支持下，这座国际艺术交流平台最终落户素有“万国小镇”美誉的七都未来科技岛，场馆定于本月30日正式揭幕。

作为开馆大展核心主题展，《鲸起穹宇——罗丹中国展》即将重磅启幕。该展览是温州有史以来规格最高、规模最大的国际顶级艺术大展，共展出74件欧洲顶尖雕塑珍品，包含罗丹经典原作56 件，布德尔、马约尔、卡尔波等雕塑大师代表作18件，是目前亚洲范围内罗丹原作数量最多、参展艺术家阵容最强的罗丹专题特展。6月20日的开箱仪式，仅是这场宏大艺术盛宴的开篇序曲。在为期三个月的展期内，这批重塑西方雕塑发展范式的经典力作，不仅将填补浙南地区世界级雕塑原作大型特展的空白，更将助力温州打造全新的国际性艺术地标。与此同时，场馆还将常态化推出艺术市集、戏剧展演、学术工作坊等多元跨界活动，以高雅艺术为片区持续注入鲜活蓬勃的青春活力。

借着开箱仪式带来的热度，本次大展早鸟票现已正式开售。早鸟票采取限时、限量发售模式，售卖周期即日起至2026年6月29日，面向广大市民、青年学生与艺术爱好者推出惠民购票福利。展览正式展期为2026年6月30日至2026年9月30日，市民可通过“温州罗丹艺术中心”官方微信公众号、小程序，以及抖音、美团票务平台线上购票，抢先预约这场跨越时空的艺术精神共鸣之旅。

文明因交流而多彩，因互鉴而丰富。恰逢“中法文化之春”创立 20 周年，温州罗丹艺术中心将于 6月30日盛大开馆。此举不仅意味着温州朝着长三角文化艺术高地建设迈出关键一步，也显著提升了城市国际文化辨识度。更重要的是，本次开馆落地实打实的国际艺术合作项目，为中外文明交流互鉴搭建起全新桥梁。即将启幕的《鲸起穹宇·罗丹中国展》，将带领观众沉浸式奔赴一场与顶级艺术深度对话的精神之旅。展览启幕在即，诚邀每一位热爱艺术、放眼世界的朋友莅临七都岛畔，一同感受“现代雕塑之父”留给全人类的艺术恒久震撼。

本文转自：温州新闻网 66wz.com