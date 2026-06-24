声耀毕业季！温州商学院美育舞台解锁“无限可能”

温州商学院 2026-06-24 20:45:27

盛夏六月，骊歌奏响，青春与美育在温商校园温柔碰撞。6月17日，温州商学院南校区操场灯火璀璨，“无限可能”器乐与乐队课程毕业专场汇演精彩上演。

盛夏六月，骊歌奏响，青春与美育在温商校园温柔碰撞。6月17日，温州商学院南校区操场灯火璀璨，“无限可能”器乐与乐队课程毕业专场汇演精彩上演。本次活动由通识教育学院主办，课程师生与校吉他社联合承办，不同专业、年级的学子齐聚舞台，用民谣、流行、摇滚等多元曲风，献上一场专属毕业季的青春音乐盛宴，为大学生活画上温暖动人的艺术句号。

这场毕业演出，不止是青春的展演，更是学校美育以演代考教学改革的鲜活成果。不同于传统单一的课堂考试，该课程打破教室边界，重构考核体系。从乐队组建、曲目筛选，到细节编排、反复磨合、登台演绎，全程由学生自主完成、协作推进。课程评价不再只聚焦演奏技巧，而是将课堂学习过程、艺术创新思维、舞台表达能力、团队协作素养全面纳入考核维度，让美育从书本理论变为可参与、可感知、可成长的实践体验。

舞台方寸，成长万千。这场特殊的“期末考”，承载着毕业生独一无二的青春收获。2024级大数据专升本5班王陆川深耕器乐学习许久，架子鼓陪伴了他整个大学时光。在日复一日的排练与演出中，他收获的不仅是娴熟的演奏技艺，更磨练出专注踏实的心态，学会了团队协作中的倾听与包容。“舞台让我变得更勇敢、更自信，毕业是新的起点，我会带着这份热爱与力量，奔赴人生山海。”

即将迎来结业的滞浪乐队，也在这场演出中回望了并肩成长的时光。从最初配合生疏、节奏杂乱，到默契配合、完美合奏，队员们在一次次磨合中理解差异、尊重彼此、聚力同行。对他们而言，这场汇演不仅是课程成果的展示，更是青春热爱的见证。并肩逐乐的经历，让他们始终保持热忱、勇于尝试，成为大学时光最珍贵的馈赠。

以美育人，润物无声。学子们在舞台上的蜕变，正是学校美育育人成效的生动缩影：从怯于表达、不敢登台，到从容自信、尽情绽放；从独自练习、孤军奋战，到彼此成就、携手共进；从掌握单一艺术技能，到塑造审美素养、合作意识与积极向上的人生心态。

一直以来，温州商学院坚守“人人能出彩”的育人理念，持续深化美育课程改革，打通艺术课堂、学生社团、校园文化、成果展示四大育人载体，搭建全方位、常态化的美育实践平台，让美育浸润学生日常成长。

通识教育学院相关负责人表示，这场毕业汇演是美育课程的“最后一课”，更是送给毕业生的专属成长礼物。未来，学院将持续优化美育多元评价体系，扩容升级艺术实践展示平台，让美育贯穿育人全过程，滋养学生心灵、赋能青春成长，助力每一位温商学子带着丰盈内心与自信姿态，奔赴无限未来。

来 源：温州商学院

原标题： 声耀毕业季！温商院美育舞台解锁“无限可能”

本文转自：温州新闻网 66wz.com