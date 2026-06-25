温州日报 2026-06-25 08:23:00

昨日，市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委常委会会议、省委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署我市贯彻落实工作。

温州网讯 昨日，市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议召开，认真学习贯彻习近平党建思想，传达学习全国党建工作座谈会和省委常委会会议、省委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署我市贯彻落实工作。

省委常委、市委书记、市委党的建设工作领导小组组长张振丰主持会议并讲话。

会议指出，习近平党建思想作为习近平新时代中国特色社会主义思想的“党建篇”，为深入推进新时代党的建设新的伟大工程提供了根本遵循和行动指南。浙江是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要萌发地，温州是“省一大”召开地，我们要以争当排头兵的高度自觉抓好学习贯彻落实，深刻把握习近平党建思想的科学内涵、理论渊源和实践基础，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续提升党建工作时代性、针对性、实效性，引领推动温州各项事业行稳致远。

会议强调，要以习近平党建思想为指引，纵深推进全面从严治党，努力实现对标看齐、紧跟追随的政治效果，勇挑大梁、多作贡献的发展效果，守正创新、走在前列的示范效果，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。要突出政治铸魂，锤炼绝对忠诚的政治本色，深化“溯源悟思想、实干创实绩”活动，完善贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省委有要求，温州见行动走在前”。要突出护航中心，提升党建引领整体效能，紧扣省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，将党的组织体系、资源力量、工作机制深度嵌入重点任务、重大改革，推动党建工作与中心工作深度融合、同频共振。要突出实干争先，锻造堪当重任过硬队伍，大力弘扬“六干”作风，以“三看”“三破”“三到”选任干部，加强政治素质和政绩观考察，健全激励保护机制和考核评价体系，引导各级干部为人民出政绩、以实干出政绩。要突出强基固本，筑牢坚强有力战斗堡垒，深入践行“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”重要要求，持续推进“瓯江红·强基提能”六大攻坚行动，深化党建引领基层治理，推进新兴领域“两个覆盖”，加强党员队伍全链条建设。要突出自我革命，涵养风清气正的政治生态，一严到底纠治“四风”顽疾，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，做好巡视整改“后半篇文章”，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

会议强调，要持续兴起学习宣传贯彻习近平党建思想热潮，全面组织学习培训，深入开展宣传阐释，结合开展树立和践行正确政绩观学习教育抓好落地落实，把学习成果转化为推动高质量发展的强大动力。

会议还传达学习习近平总书记对常态化做好东西部协作工作作出的重要指示精神和全国东西部协作工作会议精神，强调要总结运用闽宁协作等有益经验，坚定扛起常态化做好东西部协作工作的政治责任，系统谋划新阶段协作路径，用好温州和结对地区资源禀赋，持续深化产业劳务协作、消费民生协作和人才交流交往，打造更多双向赋能、共同发展新成果。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会会议暨市委党的建设工作领导小组会议召开

深入学习贯彻习近平党建思想 打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com