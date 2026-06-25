温州日报 2026-06-25 08:36:00

第四届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）6月22日至26日在北京中国国际展览中心（顺义馆）举办。昨天上午，温州在第四届链博会现场举办“温链全球、智创未来”人工智能与数字安全产业专场推介会。

温州网讯 第四届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）6月22日至26日在北京中国国际展览中心（顺义馆）举办。昨天上午，温州在第四届链博会现场举办“温链全球、智创未来”人工智能与数字安全产业专场推介会。这也是本届链博会上唯一一场由地级市举办的专场推介活动。

链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，由中国贸促会主办。本届链博会设置数智科技链、先进制造链、绿色农业链、健康生活链、智能汽车链、清洁能源链等6大链条和供应链服务展区，共有676家领军企业、专精特新企业和行业机构参展，参展方来自85个国家、地区和国际组织。温州组织了中国数安港、吉星汽车科技（温州）有限公司参加本届链博会。

专场推介会围绕温州数字经济、新能源汽车两大优势产业，温州市投资促进局推介温州营商环境、产业政策与重点发展赛道，瓯海区推介中国数安港平台，介绍园区定位、合规体系、产业生态及集聚成效，展示温州数字安全和数据要素产业发展优势。

温州举办人工智能与数字安全产业专场推介会的底气，源自亮眼的产业。目前，温州拥有AI创新生态、AI数据蜂巢、AI安全合规、AI算力绿电、AI应用场景、AI制造转化等优势，已经获批建设国家数据流通利用基础设施六大试点，与国家部委共建17个数据实验室，孵化近千家AI初创企业。

经过四年运营的中国数安港，围绕数据源头、基础设施、创新研发、配套服务、数据交易打造十大产业社区，目前入驻企业超1100家，集聚上万名青年数字人才，研发落地600多款数据AI产品，83款智能硬件。2025年中国数安港软件服务业增速59.36%，今年开局增速达到97.3%，累计数据交易总额突破100亿元，目标是打造“AI示范应用第一城”。

在本届链博会上展示的温州平台和企业捷报频传。吉星汽车科技（温州）有限公司在专场推介会上成功签约菲律宾PESIN公司，正式开拓东南亚新能源商用车海外市场。

来 源：温州日报

原标题： 第四届链博会温州举办专场推介会

温州“数智”“链”接世界

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com