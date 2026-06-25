夏日采莲忙
温州日报 2026-06-25 08:36:12
连日来，菱角迎来丰收。在乐清市芙蓉镇山外村一片菱塘里，采菱工人采摘头茬菱角。近年来，当地充分利用优质水域生态资源，在低洼地发展菱角等水生经济作物种植，助力农民增收致富。
温州网讯 连日来，菱角迎来丰收。在乐清市芙蓉镇山外村一片菱塘里，采菱工人采摘头茬菱角。近年来，当地充分利用优质水域生态资源，在低洼地发展菱角等水生经济作物种植，助力农民增收致富。
来 源：温州日报
原标题： 夏日采莲忙
刘伟 蔡宽元 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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