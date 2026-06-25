温州日报 2026-06-25 08:36:12

今年前5个月，全市经济运行延续总体平稳、稳中提质、稳中育新的良好态势，全市规模以上工业增加值同比增长11.2%，继续高开稳走。

温州网讯 近日，温州市统计局发布数据，今年前5个月，全市经济运行延续总体平稳、稳中提质、稳中育新的良好态势，全市规模以上工业增加值同比增长11.2%，继续高开稳走。

全市规模以上工业增加值排名前十的行业全部实现正增长，行业发展基本面整体向好。其中计算机通信、电气机械、金属制品、仪器仪表四大赛道领跑全市工业增长，四大行业增加值均保持两位数增幅，合计拉动规模以上工业增加值增长6.1个百分点，成为拉动工业增长的中坚力量。

高端产业支撑能力持续加码，装备制造业提速提质发展，1-5月增加值同比增长13.8%，对全市工业经济的托底支撑作用愈发显著。产业新动能引领作用不断增强，创新型产业增速领跑全市工业大盘，数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值同比分别增长24.7%、21.1%，产业转型升级成效持续释放。

工业企业经营效益同步改善，盈利水平稳步提升。数据显示，1-4月全市规模以上工业企业利润总额同比增长13.9%。眼下，从上市龙头企业到细分赛道专精特新中小企业，技术改造、自主创新投入持续落地见效，创新成果稳步转化为企业盈利增量。全市传统产业数字化转型纵深推进，新兴产业规模化发展提速前行，工业经济实现规模扩张、效益提升、创新赋能同步进阶，为全年工业经济高质量发展筑牢坚实根基。

投资领域同样呈现总量承压、结构向好的特点，资金流向持续向实体经济、新兴产业倾斜，重点领域投资活力充沛。1-5月，全市固定资产投资同比下降15.9%，剔除房地产开发投资影响因素后，同比下降4.0%。在整体投资增速承压的大背景下，投资内部结构持续优化，社会资本持续涌向制造业、高新技术产业、民间实体项目，实体产业投资逆势上扬，成为全市投资运行最大亮点。

制造业投资扛起稳投资主力大旗，成为对冲投资下行压力的核心支撑。1-5月全市制造业投资同比增长17.7%，拉动全部固定资产投资增长3.7个百分点；制造业投资占全部投资比重达29.4%，较上年同期大幅提升8.4个百分点。本土龙头企业与专精特新企业纷纷加码实业，持续加大产线升级、新厂区建设等技改扩产投入。乐清正泰新能源智能产业园二期项目加快建设，新增光伏组件、储能设备自动化生产线，项目总投资超20亿元；瑞安迦南科技落地高端制药装备智造基地，斥资数亿元打造数字化装配车间与研发检测中心；龙湾福达合金万吨级新能源电接触新材料生产线加速推进。一大批优质制造业技改项目落地建设，强力托举制造业投资保持高速增长。

与此同时，科技创新与产业创新实现深度融合，城市新兴产业布局步伐持续加快，1-5月全市高技术产业投资同比增长16.5%。民间资本持续回归实体主业，聚焦先进制造、高端装备等实体经济赛道，全市民间项目投资同比增长5.6%，实体经济发展内生动力持续夯实。

来 源：温州日报

原标题： 今年前5个月经济运行韧性凸显

工业经济稳进提质 投资结构持续向新

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com