温州日报 2026-06-25 08:36:12

斑驳的金属表面，刻着一串清晰的编号“73-22034”。昨天，在温州肯恩大学图书馆——第十届中美民间和平论坛的会场内，这块来自八十多年前的飞机残骸碎片被摆上展台，现场一片寂静。

温州网讯 斑驳的金属表面，刻着一串清晰的编号“73-22034”。昨天，在温州肯恩大学图书馆——第十届中美民间和平论坛的会场内，这块来自八十多年前的飞机残骸碎片被摆上展台，现场一片寂静。

时间拨回1944年4月的一天，浙南山区的泰顺县，一声巨响打破了山村的宁静。

在世界反法西斯战争的东方战场上，一架美军轰炸机在返航途中遭日军机枪袭击，油箱中弹，燃料告罄。19岁的飞行员奎英隶被迫弃机跳伞，大声呼救。语言不通的当地村民闻声赶来，急忙找来国立英士大学的师生翻译，众人合力将他救下，安置在英士大学的德秀楼。在司前与英大师生共同生活三天后，奎英隶被当局经水路护送辗转回国。

八十余载光阴流转，这段往事并没有被时光湮没。在第十届中美民间和平论坛的会场，温州高温青年联合会执行会长林维维讲述这段故事，并用AI制作的短片还原了当年的场景，令现场许多人为之动容。

和平，是人类社会发展的永恒主题。中美关系，深刻影响着世界的和平稳定与发展繁荣。此次论坛由中国人民争取和平与裁军协会主办，浙江省人民对外友好协会、温州市人民政府协办。而选择温州肯恩大学作为举办地，意义尤为特殊。作为中美教育合作的标志性项目，温州肯恩大学始终扎根中国大地办学，在引进优质教育资源的同时，着力培养具有家国情怀与国际视野的时代新人。如今，温肯已成长为中国校园面积最大、学生人数最多、本硕博学科体系最完备、普惠性程度最高的中美合作大学。

论坛上，林维维还展示了一幅由温肯设计系同学设计的廊桥效果图。她说，未来希望在温州肯恩大学和美国肯恩大学的校园里，都建起一座木拱廊桥。事实上，这座“桥”早已在搭建。2022年9月，温州肯恩大学学生就将一座以泰顺溪东桥为原型的廊桥模型，亲手递交给美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特。而从历史深处走来的，还有八十多年前泰顺村民救起美国飞行员的那份质朴善意——那是另一座桥，一座用人心搭起的桥。

市外办相关负责人表示，当前，中美关系正处于承前启后的关键阶段。此次论坛在温州举行，依托温州肯恩大学这一优质中美合作办学平台，开展中美对话与民间学者交流活动，全方位、多层次展现了温州华文教育、经贸合作、文化传承等对外交流丰硕成果，既有力服务了国家总体外交大局，也进一步擦亮了温州对外交流的名片。

从1944年泰顺山林里的真情救助，到2026年温州肯恩大学校园里的热烈讨论，八十多年的时光里，中美民间友好的火种从未熄灭。正如那块编号“73-22034”的飞机残骸——斑驳，却依然沉甸甸的，它提醒着我们：和平来之不易，友谊贵在相知。

来 源：温州日报

原标题： 第十届中美民间和平论坛在温州举行

一块飞机残片，连接八十载中美民间情缘

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com