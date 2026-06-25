帮你算清养老账 温州今年将培训1400多名“社保规划师”

温州晚报 2026-06-25 08:36:12

我市已正式出台《温州市社保规划指导师队伍建设实施方案（2026年）》，计划到今年底培训不少于1400名社保规划指导师，推动社保服务从“被动经办”向“主动规划”转变，打通惠民政策落地的“最后一公里”。

温州网讯 参保缴费到底交多少档最划算？延迟退休对养老金有多大影响？辛苦交了几十年社保，未来退休到底能领多少钱？这些关乎每个家庭切身利益却又让人“一头雾水”的养老问题，今后在温州有了专业的“解题人”。昨天，记者从市人力社保局获悉，我市已正式出台《温州市社保规划指导师队伍建设实施方案（2026年）》，计划到今年底培训不少于1400名社保规划指导师，推动社保服务从“被动经办”向“主动规划”转变，打通惠民政策落地的“最后一公里”。

根据方案，社保规划指导师的人才库将打破身份门槛，从企业人事财务、街镇就业协理员、村社网格员、社区专职干部、银行网点代办员、专业市场商户管理人员六大群体中培养。

想成为一名合格的社保规划指导师，需要过“培训+统考”两道关。培训采用“线下集中+线上答疑+现场观摩”模式，社银网点代办员至少完成12学时基础学习，县区骨干每年还要参加20学时进阶培训与2次跟岗实训。通过考核后发放专项职业能力证书，持证方可上岗服务。

指导师队伍成立后将常态化走进招聘会、乡村市集、产业园区、校园开展“五进”宣传，在活动现场设立社保咨询专区；联合税务部门开展缴费专题宣讲，面对面为企业、劳动者普及依法参保知识。

智能化工具也将为指导师赋能。我市鼓励各地上线AI社保规划助手，7×24小时在线答疑，一键测算延迟退休收益、对比不同缴费档次待遇，市民和指导师都能随时查询养老收益，复杂政策转化为直观数字，算账一目了然。

来 源：温州晚报

原标题： 帮你算清养老账 我市今年将培训1400多名“社保规划师”

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com