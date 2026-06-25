警示牌拦不住戏水热情 龙湾天柱风景区野泳扎堆

温州都市报 2026-06-25 08:34:56

近日，多名网友在社交平台相继发帖称，温州龙湾区天柱风景区的一处水潭，现场有不少游客下水嬉戏、纳凉，野泳的安全性再次引发热议。

温州网讯 近日，多名网友在社交平台相继发帖称，温州龙湾区天柱风景区的一处水潭，现场有不少游客下水嬉戏、纳凉，野泳的安全性再次引发热议。

一名网友发布的现场视频显示，该水潭岸边聚集了大量游泳嬉戏的人，既有佩戴泳圈戏水的，也有直接入水畅游的，更有一些人在潭边岩石排队跳水，场面颇为热闹。视频发布者在评论区回应称，视频画面拍摄于近日。有网友留言表示，在视频中看到了自己。同时，有多名网友提醒，此类水潭深度较深，较为危险。还有网友回忆称，自己曾在该水潭救起过一名落水者。

另一名网友提供的现场照片显示，潭边的一处防护栅栏已遭破坏，栅栏上还张贴着“珍爱生命 谨防溺水”的宣传单，上面写有“不私自下水游泳”的字样。该网友透露，端午假期他曾去过天柱风景区，这个水潭确实有很多人游泳戏水，另外景区内的盘古湖也有人下水野泳。对此，他坦言，有些水域挺深的，此类行为存在不小的安全隐患。

那么，这些水域是否明确“禁止游泳”？对于野泳现象，属地部门如何管理？

龙湾区永中街道回应称，盘古湖及周边水潭属于非正规游泳场所，该区域明确禁止游泳，现场设置了多处“禁止游泳”“水深危险”等警示标识。入夏以来，游泳人数激增，街道已通过增设广播提醒、安排人员定点值守等方式强化安全提示。

“部分市民和游客安全意识薄弱、心存侥幸，且野泳行为动态反复，防控难度较大。”该街道工作人员坦言，目前已增派3名保安定点值守，值守时间从早6点至晚9点，并加密了巡查频次。同时，水域周边已配齐救生圈、救生绳等应急设备。

针对暑期高峰，永中街道推出五项强化措施：一是延长值守时间、增加巡防力量，对重点时段实施全覆盖管控；二是加密巡查频次，做到及时发现、及时劝阻；三是完善物理隔离设施，采取必要的工程措施限制下水通道；四是强化与辖区派出所的联动机制，对反复劝阻无效的人员依法处置；五是加强宣传引导，通过村社联动、家校联动等方式，从源头减少野泳行为。

永中街道向市民郑重呼吁：游泳务必选择正规游泳场所，野外水域隐患远超想象，生命安全第一责任人是自己。“我们宁愿大家嫌我们‘管得严’，也不愿听到任何溺水事故的噩耗。”

来 源：温州都市报

原标题： 警示牌拦不住戏水热情，岸边防护栅栏遭破坏

龙湾天柱风景区内水潭野泳扎堆

永中街道：已强化安全提示，推出五项措施严管

记者 黄梦思 图片由网友拍摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com