浙江女性第一人！温州人张芳芳26小时连登珠峰和洛子峰

温州晚报 2026-06-25 09:39:17

今年5月，41岁的张芳芳在26小时内接连登顶珠穆朗玛峰和洛子峰，成为浙江首位完成“珠洛连登”的女性。

温州网讯 张芳芳出生在乐清市大荆镇，家附近就是雁荡山的余脉，她对山有一种天然的亲近感。彼时的她不会想到，未来，她将从这里出发，一步步走到世界之巅。

今年5月，41岁的张芳芳在26小时内接连登顶珠穆朗玛峰（海拔8848.86米，世界第一高峰）和洛子峰（海拔8516米，世界第四高峰），成为浙江首位完成“珠洛连登”的女性。

从大荆镇到雪山 财务主管的“另一个世界”

工作后，张芳芳来到成都一家企业做财务主管，每天的工作是管账、做报表、应对审计，跟数字打交道。如今，她还是两个孩子的母亲。

但她的另一面，几乎和办公室里的“阿芳”判若两人——国家一级登山运动员，高山协作、越野跑爱好者，曾多次在国内比赛中取得好成绩。

转变发生在五年前。她第一次尝试高海拔攀登——海拔5276米的四姑娘山二峰。那次登顶之后，她形容那种感觉像是“打开了一扇门”。山上的世界和山下完全不同，没有报表，没有KPI，只有呼吸、脚步和眼前的雪。“我发现自己可以很安静地待在山里，那种感觉，在城市的喧嚣里找不到。”

从那以后，她开始了一场缓慢而坚定的“远征”，先后攀登了十余座5000米级的山峰，然后是6000米、7000米，直到去年登顶8163米的玛纳斯鲁峰。

“登山让我很快乐，也更加勇敢和热爱生活。”她说，为了登山，她利用所有假期和周末去训练，越野跑、攀岩、攀冰、负重爬楼，把一个普通上班族的业余时间几乎全部填满。她用五年时间，把自己从一个户外爱好者，磨炼成了国家一级登山运动员。

出发前突发肺水肿“害怕还没开始就结束了”

去年登完玛纳斯鲁峰后，她决定尝试珠峰+洛子峰连登——这在全球登山者中都属于极少数人敢尝试的挑战。

“朋友知道了都劝我不要尝试，连登的难度极大，就算是体力好的成年男子也很难做到。”她犹豫过、恐惧过，担心珠峰下来根本没力气再上洛子峰。但她最终还是做了决定：“哪怕失败了也不后悔，至少我去做了。”

备战持续了一年。她针对自己的短板——上肢力量和负重攀爬能力，反复训练。今年4月出发前往尼泊尔前，她没有告诉父亲自己要登珠峰。“怕我爸担心，只说去登山，一个多月没信号，别担心。”但山不会因为你的决心就变得温柔。4月底，在大本营适应期间，张芳芳突发肺水肿，这是高山病中最凶险的一种。先是咳嗽，夜间躺下就喘不上气，血氧掉到了58。队医立刻给予吸氧，并呼叫直升机将她紧急撤离到加德满都的医院。

躺在病床上，她哭了，怕准备了一年的计划还没开始就结束了。“我担心错过这个攀登季，担心回到山里复发，崩溃的时候在帐篷里哭过几次，在医院的床上也哭过。”

哭完之后，她做了一个决定：只要医生允许，就重新走回去。治疗结束后，她没有选择乘直升机返回，而是沿着EBC路线重新徒步5天，一步步走回大本营，每天测血氧，随身背着一瓶氧气以防万一。别人都在准备第二轮拉练，她在单独“补课”。

固定绳索的雪锥突然脱出 她与死神擦肩而过

身体恢复后，5月20日凌晨，张芳芳站在了珠峰南坡最凶险的路段——希拉里台阶，海拔8790米。左侧是万丈悬崖，右侧是雪檐冰壁，狭窄处只容一人通过。天还没亮，风大到几乎把人吹倒。她已经爬了一整夜，困倦、疲惫、手脚发麻，还出现了失温的感觉。

更麻烦的是拥堵。上下两股人流在窄道上交汇，所有人都挂在路绳上慢慢挪动。冰爪在岩石上踩滑过一次，她差点摔倒。她在冰岩混合路段停下来，在心里默念：“慢一点，再慢一点。”

5月20日5时40分，8848.86米到了。站在世界之巅，她大口吸着氧气，眼泪突然掉下来。顶峰极其寒冷，停留时间只有短短几分钟。她从羽绒服内兜掏出那面早就准备好的五星红旗，脸上满是冰碴和泪痕，在世界之巅举起了国旗。

当天上午11时，她第一个回到C4营地，迅速吃东西、补水，钻进帐篷睡了3个多小时。当晚，她再次出发。“原本攀登珠峰已经熬了一个通宵，接着又是通宵攀登，我困得睁不开眼，脚后跟也受伤了，陡坡行走每走一步都剧痛。”

忍着疼痛，距离洛子峰峰顶还剩最后一段陡坡时，她挂在路绳上，上方固定绳索的雪锥突然脱出，她和几个人同时往后一坠。所幸，上面的雪锥被人死死拉住，夏尔巴向导迅速把它重新打进雪里。前后不过几秒钟，如果没拉住，整条安全绳上的人都可能滑坠。和死神擦肩而过，让大家的困意一下子消散殆尽。

5月21日7时许，洛子峰峰顶到了。站在峰顶回望珠峰，张芳芳再次喜极而泣，26个小时，连登两座8000米以上雪山，她做到了。

等张芳芳下山回到大本营，她才知道，在她冲顶洛子峰的那段时间，一名印度登山者在希拉里台阶因体力不支死亡。离开大本营那天，遇难者的遗体就放在停机坪的行李旁边。“那种复杂交错的心情无法描述，在大自然面前，人类太渺小了。”她说，“不是人类征服雪山，而是雪山接纳了我们。”

乐清三中的老师在社交平台上刷到她登顶的视频，认出了这位当年的学生，转发到教师群后，消息迅速在老师和校友间传开。当地一位领导得知她的故事后，专门题写了“勇攀高峰”四个字，装裱好寄到了她手中。“没想到以这种方式被家乡看到，非常感动。”张芳芳说。

如今，张芳芳已经回归正常生活，正在计划下一次的攀登，“直到爬不动为止”。

回想这段经历，她感慨道，攀登珠峰的队伍里，女性本就不多，但同样能抵达顶峰。而支撑她一路向上的，是丈夫、孩子和父母的全力支持。

■新闻＋

那些年登顶珠峰的温州人

2007年5月21日，南时珍率先从北坡登顶，成为首位登顶珠峰的温州人。

十年后的2017年5月22日，王仲辉和陈琼同日分别从北坡和南坡成功登顶——王仲辉由此成为首位征服地球“三极”的温州人，也是我国第一位登临地球三极的股权投资人。同日，陈琼在珠峰南坡创下浙江省首位登顶珠峰女性的纪录。

2023年5月18日，金相杨从南坡登顶，成为浙江省首位连续登顶珠峰和洛子峰的人。2025年5月24日，严慧倩同样从南坡登顶，成为温州第二位登顶珠峰的女性。

来 源：温州晚报

原标题： 浙江女性第一人！温州人张芳芳26小时连登珠峰和洛子峰

记者 许雅晶 通讯员 董露露

本文转自：温州新闻网 66wz.com