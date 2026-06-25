温州日报 2026-06-25 09:39:17

青春逢盛世，奋斗耀荣光。近日，团中央发出《共青团中央关于表彰全国五四红旗团委（团支部）、全国优秀共青团员、全国优秀共青团干部的决定》。温州市共有3集体、4名个人入选“两红两优”表彰名单。

温州网讯 青春逢盛世，奋斗耀荣光。近日，团中央发出《共青团中央关于表彰全国五四红旗团委（团支部）、全国优秀共青团员、全国优秀共青团干部的决定》。温州市共有3集体、4名个人入选“两红两优”表彰名单。

其中，温州大学团委、浙江省能源集团温州发电有限公司维护部团支部、鹿城区南汇街道大自然社区团总支获评“全国五四红旗团委”，麻文绮被评为“全国优秀共青团干部”，王姝润、符啸、詹印俊被评为“全国优秀共青团员”。

温大青年活跃在亚运会、青科会、乌镇峰会，在“挑战杯”“大艺展”以及艺术思政大课中持续出彩；温州发电有限公司维护部团支部青年突击队挺膺在前，奋战度夏能源保供、机组检修、防汛防台一线；大自然社区团总支围绕青年“八小时外”的生活需求，推出社区电竞赛、位置共享版“猫鼠大战”、日落音乐节、楼宇寻宝等项目……三家团组织各守阵地、各展所长，累累实干实绩是其获评“全国五四红旗团委”的深厚底气。

“哪里需要青年志愿者，哪里就有他组织、协调、培训、保障的身影。”据团市委相关工作人员介绍，被评为“全国优秀共青团干部”的麻文绮先后护航亚运会、青科会、浙BA篮球争霸赛等50余场重点活动；在第19届亚运会温州赛区保障工作中，他统筹6所高校1750名青年志愿者，高标准完成110场赛事志愿服务；由其主导形成的“138式”大型赛会志愿服务管理模式，曾在全省志愿服务工作会议作典型推广。

本次获评“全国优秀共青团员”的三位青年，立足不同赛道深耕实干，各有亮眼实绩、尽显青春风采。温州职业技术学院机械设计与制造专业学生符啸，在381天里，带领团队从零学习AI算法，最终研发出“智赋新材”智能制造全流程解决方案，实现核心材料成本降低50%以上、生产效率提升47%、检测准确率达99.8%；国家税务总局瑞安市税务局干部詹印俊将发票领用、申报更正、退税申请等10类常用场景，做成简单直观的“情景式教学”短视频，点击率达到2.5万次，帮助纳税人从“怕线上办”变成“跟着视频就能办”；温州医科大学临床医学专业学生王姝润深耕志愿公益服务，累计组织500余名学生参与献血，100余人捐献血小板，参与山区儿童关爱、爱心图书募捐、社区义诊等各类志愿活动。

来 源：温州日报

原标题： 温州三集体、四青年入选全国“两红两优”

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com