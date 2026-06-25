温州都市报 2026-06-25 09:39:17

6月24日晚，珊溪水库的数字化监管中枢——“数智珊管”指挥中心灯火通明。大屏幕上，水库水域及沿岸的实时监控画面正回传着动态线索。当晚，40余名市县两级联合执法人员兵分三路，赴珊溪水库南浦溪、洪口、司前三大重点水域，开展了第二季度市级联合执法集中行动，也拉开了2026年夏季护渔专项行动的序幕。

温州网讯 6月24日晚，珊溪水库的数字化监管中枢——“数智珊管”指挥中心灯火通明。大屏幕上，水库水域及沿岸的实时监控画面正回传着动态线索。当晚，40余名市县两级联合执法人员兵分三路，赴珊溪水库南浦溪、洪口、司前三大重点水域，开展了第二季度市级联合执法集中行动，也拉开了2026年夏季护渔专项行动的序幕。

晚上七时许，三条巡查信息几乎同时在前方联络群里“弹出”：第一组在洪口库尾成功劝导安全垂钓，并现场放生非法垂钓的鳙鱼；第二组在泰顺司前码头精准拦截一起活饵垂钓，当场没收禁用活饵；第三组在南浦溪景区附近捷查获一张隐蔽的大型刺网，还查扣了四支抛竿。

珊溪水库被誉为温州人的“大水缸”，承担着滋养温州600万人口的供水重任。为了护好这一方碧水，我市早在2012年便率先成立珊溪库区属地联合执法队伍，对畜禽养殖、非法垂钓及“三无船舶”等顽疾展开常态化监管，成效显著。今年以来，全市进一步统筹推进水陆一体化、全天候巡查管控。数据显示，文成、泰顺、瑞安三地已累计投入执法人员3659人次，开展集中行动8次，实现库区重点水域、关键时段巡查全覆盖，收缴非法网具、违规钓具3000余副。

当天下午，随着2026年第二季度珊溪库区属地联合执法工作会议的召开，为期三个月的夏季护渔专项行动正式启动。直至9月底，市县两级执法力量将聚焦电鱼捕鱼、非法捕捞、违规垂钓等突出违法行为，重拳出击，稳固库区良好的水生态环境。

会上，市珊溪水利枢纽管理中心（下称“市珊管中心”）、市公安局水上分局、市交通运输局、市海事局、市综合行政执法局、市农业农村局、市生态环境局、市公用集团、市珊溪水源保护有限公司，瑞安市、文成县、泰顺县属地联合执法办公室等市县多部门相关负责人齐聚一堂，围绕水库渔业资源管理与保护展开深入座谈，并就休闲垂钓管控、数字技防升级、安全宣传普法等方面献计献策。

市珊管中心主要负责人表示，下一步将继续聚焦重点难点，持续深化畜禽养殖污染治理，加强对50头以上规模养殖户的重点监管，并以夏季护渔专项行动为契机，对地笼网、刺网等非法渔具进行地毯式清理，同时整治安全隐患，查处各类涉水违法行为。此外，还将进一步推动“人防+技防”深度融合，拓展智慧管控覆盖面，让科技为库区生态安全保驾护航。

来 源：温州都市报

原标题： 守护温州人的“大水缸”！珊溪库区加强夜巡“亮剑”夏季护渔

记者 杨晓宴 通讯员 祝梓窈

本文转自：温州新闻网 66wz.com