温州晚报 2026-06-25 08:53:13

温州一年一度的“酷暑送伏茶”慈善活动将于6月28日（星期日）上午7:30在温州大道老火车站广场盛大启动。

炎炎夏日送清凉，点滴关怀暖人心。温州一年一度的“酷暑送伏茶”慈善活动将于6月28日（星期日）上午7:30在温州大道老火车站广场盛大启动。作为“善行温州助力强城”理念的生动实践，本次活动旨在为市民送去酷暑中的一份“清凉关怀”。活动一经发布便激起层层温暖涟漪，社会各界广泛关注、踊跃支持，迅速编织起一张覆盖全城的爱心网络，让伏茶的甘甜浸润城市肌理。

浙江安福利生慈善基金会积极参与到本次公益活动中来，副秘书长毕可明表示，基金会此次向“酷暑送伏茶”活动捐赠1万元，源于对温州本土慈善基因的深厚情怀。伏茶是温州极具代表性的传统公益项目，在没有专业慈善机构之前，街坊邻居便已自发熬茶送水，这种民间自发的互助精神，正是温州慈善文化的根脉所在，值得深入挖掘与传承。“伏茶的覆盖范围极广，能够最大程度地连接受益人、义工和捐赠人。”

“我本身就是温州人，从小到大路边随处可见免费伏茶摊，小时候只觉得解渴，长大才明白是爱心人士在默默付出——有人捐资，有人出力做义工。”宴乐公益慈善服务中心理事长吴海哨说，今年是该服务中心首次支持“酷暑送伏茶”，捐出的1万元承载着延续本土慈善传统的期待，“我们现在做长寿面馆，也是把这份善意落地，不管是老人还是路人，中午都能来吃上一碗热面。伏茶和面馆的公益本质是一样的，都是温州人刻在骨子里的慈善基因。”曾在外地工作的吴海哨感触很深：“对比外地，温州鹿城区的慈善氛围特别浓，这类公益事业甚至能成为温州的一张‘温情名片’。”

同样将慈善刻进日常的，还有温州市珠宝玉石首饰行业协会。该协会宝善义工队此次捐出5000元支持活动，会长王金元介绍，义工队常年帮扶贫困学生，做伏茶公益也并非头一年：“队员们都很有心，这次的善款是大家凑起来的。不止我们，红日亭这些老牌公益点的背后，也有很多人在默默支持。”谈及坚持的动力，他笑着说：“听说要办伏茶活动，队员们都很积极，毕竟夏天给路人递一杯凉茶，是实实在在能暖到人心里的事。”

在温的异地商会也主动汇入这股暖流。温州丽水商会星星义工队捐出5000元，副队长张华锋介绍，这支隶属于温州市慈善总会义工分会、挂靠温州市丽水总商会的队伍，除了在温州本地开展力所能及的志愿服务，还会回到丽水开展重阳敬老、慰问老党员等活动。“最有特色的是2024年起，我们和瓯海利宝特殊儿童学校结对，每周四固定派队员去做助教。”张华锋说，今年恰逢雪君工作室举办“酷暑送伏茶”第9年，“我们除了出志愿者，也想再捐一笔钱支持，既是尽一份力，也是想把这份温暖传递出去。”

爱心从不分地域与身份。热心市民潘少容此次以个人名义捐出5000元，她的初衷朴素又滚烫：“我捐款是想弘扬温州民间的慈善传统。伏茶是我们这儿延续多年的风俗，也是公益精神的活传承。”这份传承刻在她的家族记忆里——“我家曾祖母那辈就在百里坊烧伏茶，这种‘前人栽树后人乘凉’的习惯，我自然要接过来。一杯伏茶递出去的不只是清凉，更是温州的城市温度。”

三乐亭义工陈美兰同样是伏茶公益的“常客”，今年已是她连续多年捐款，此次捐出5000元。她爽朗地说：“大热天给市民递上一杯凉茶，看着大家皱着的眉头舒展开，我心里就特别踏实。我做公益不是为了出名，只是觉得这是该做的事。”她补充道，除了伏茶，雪君工作室发起的“圆梦微心愿”“年终慈善宴”等活动，她也场场不落，“能帮一点是一点嘛”。

此外，护国寺念佛堂此次捐资5000元，以清净善念助力伏茶公益，让这份夏日清凉更多了一份温暖的厚度。

一杯伏茶串起了整座城市的善意。随着启动仪式临近，这份跨越年龄、身份的爱心接力还将继续，让“善行温州”的温度，伴着伏茶的清香，漫过这个夏天。在此，我们再度诚挚邀请更多的市民和单位加入到这场慈善盛事中来。无论是通过捐款、捐赠物资，还是参与义工服务，每一份力量都将为温州的夏日带来一份清凉，为“强城行动”增添一份力量。期盼爱心单位和个人有钱出钱，有力出力，共同办好这场慈善品牌活动，为大爱温州增光添彩！

第九届温州慈善义工酷暑送伏茶活动备案号：

51330300502109794XA26003

来 源：温州晚报

原标题： 温州“酷暑送伏茶”启动在即，爱心潮涌诠释“善行温州”

记者：余婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com