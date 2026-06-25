AI视频《瓯娃话夏至节气：AI时空赴夏约》
学习强国温州学习平台 2026-06-25 09:03:00
本作品由温州市未来小学教育集团南瓯校区赵天翔、赵展程同学创作，以“AI时空穿越”为创意主线，讲述小学生与南宋诗人跨越古今展开对话的故事。
本作品由温州市未来小学教育集团南瓯校区赵天翔、赵展程同学创作，以“AI时空穿越”为创意主线，讲述小学生与南宋诗人跨越古今展开对话的故事。
来 源：学习强国温州学习平台
原标题： AI视频《瓯娃话夏至节气：AI时空赴夏约》
作者：赵天翔 赵展程
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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