温州晚报 2026-06-25 09:39:19

一颗小小的番茄蒂，没想到让89岁的张奶奶闯了一次“鬼门关”！近日，温州市中西医结合医院就接诊了这样一位患者。

温州网讯 一颗小小的番茄蒂，没想到让89岁的张奶奶闯了一次“鬼门关”！近日，温州市中西医结合医院就接诊了这样一位患者。

张奶奶平日里牙口较差，吃饭习惯囫囵吞咽，当晚吃番茄时不慎将硬质番茄蒂呛进气道，当时仅剧烈咳嗽一阵，喝口水后症状有所缓解，家人见老人状态平复便没有放在心上。可危险并未就此消失，次日老人咳嗽不断加重、痰液增多，到第三天直接出现呼吸困难、嘴唇发紫的危重症状，家人紧急拨打120送医抢救。

经急诊检查，这枚小小的番茄蒂牢牢卡在老人右下支气管内，造成气道堵塞，诱发重度阻塞性肺炎，同时伴随呼吸衰竭，医护人员第一时间为老人气管插管，借助呼吸机维持基础供氧，将老人转入重症监护室救治。

“很多家属觉得吃饭呛咳只是小事，咳几声就能缓解，但对于老年群体来说，食物误吸潜藏极高死亡风险。据科室统计，今年上半年呼吸与危重症医学科已接诊6例老年支气管异物病例，花生米、碎骨头、脱落牙齿、果蔬果蒂等日常常见物品，都可能成为威胁高龄老人生命的危险物。”呼吸与危重症医学科主任金晨慈表示，随着年纪增长，老年人咽喉吞咽反射、肌肉协调能力以及咳嗽排异功能都会逐步衰退，正常人能够依靠咳嗽顺利排出气道异物，老年人的自我防御机制却大幅弱化，部分老人还会出现无明显呛咳的隐性误吸，很难被家人及时察觉。相关数据显示，发生误吸的人群患上肺炎的概率是普通人群的7倍，病死率可达35%；65岁以上住院老人中，吸入性肺炎发病区间在13.4%至79.3%，老年误吸绝非偶然小事，需要全家高度警惕。

金晨慈解释，坚果碎、骨头、果蒂、药片等异物一旦卡在支气管，会像石块堵死管道一样阻断气道通路，气道远端积攒的痰液无法正常排出，极易滋生大量细菌，快速发展为阻塞性肺炎。若是异物体积偏大、卡在关键位置，短时间内就会造成窒息，危及生命。

对此，他提醒家中有高龄老人要牢记几项防护要点。日常准备餐食尽量选择粥品、蛋羹、软烂肉泥等易咀嚼吞咽的食物，存在吞咽障碍的老人可将全部食物打成泥糊状，饮用水、汤羹适当增稠降低呛咳概率。老人吃饭全程保持上身直立、头部微微前倾，卧床用餐需把床头抬高30至60度，严禁平躺进食，吃完饭后保持坐姿休息半小时以上再躺下休息。吃饭时专心进食，不交谈、不看电视玩手机，等口中食物完全咽下再吃下一口，一旦出现呛咳立刻停止进食。日常多留意老人身体变化，若频繁出现进食后咳嗽、痰多、莫名发热、喘气急促等情况，要尽快前往医院就诊，主动告知医生老人过往呛咳经历。若老人突发无法发声、面色发紫、双手抓挠脖颈等完全气道梗阻表现，立刻实施海姆立克急救法，并马上拨打急救电话。

来 源：温州晚报

原标题： 误食一颗小小的番茄蒂，89岁老人闯了一次“鬼门关”

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com