温州日报 2026-06-25 09:39:19

6月19日，大罗山上，一场在70米高空展开的“电网手术”正紧张实施。国网温州供电公司检修人员冯海博和队友，在塔身晃动、高压感应电的双重风险下，带电更换了超高压线路故障绝缘子，成功“拆弹”。

70米高空带电“手术” ，精准消缺保供电。 图片由受访者提供

温州网讯 “脚下是百米山林，身旁是高压导线，每一步操作都不能有分毫差错。”6月19日，大罗山上，一场在70米高空展开的“电网手术”正紧张实施。国网温州供电公司检修人员冯海博和队友，在塔身晃动、高压感应电的双重风险下，带电更换了超高压线路故障绝缘子，成功“拆弹”。这场抢在盛夏用电高峰前的精准作业，为温州、台州两地筑牢了能源“生命线”的安全屏障。

盛夏来临，温州、台州地区气温持续攀升，工业生产、居民空调负荷双双走高，区域电网正式进入用电迎峰度夏关键保障期。此次检修的500千伏麦天线，联通麦屿变电站与天柱变电站，是横跨温州、台州两地的核心能源大动脉，线路全长70.92公里，铁塔沿线多回路高压线路同塔架设，电网运行工况复杂、保电责任重大。

日前，运维巡检人员开展常态化红外测温巡检时发现，500千伏麦天线153号铁塔上相直线绝缘子芯棒出现异常发热情况，最大温升达到22℃。现场运维人员介绍，夏季电网负荷居高不下，绝缘子持续发热会不断损耗绝缘性能，如若拖延处置，极易引发绝缘击穿、线路突发跳闸事故，不仅影响沿线企业正常生产，还可能波及两地居民日常生活用电，带来大范围供电风险。

接到设备缺陷报告后，国网温州供电公司第一时间启动电网缺陷应急处置流程，针对大罗山山体陡峭、通行不便，以及同塔多回线路带电运行、感应电风险极高的现场工况，同时兼顾端午期间民生基础用电保障需求，公司迅速敲定自主高空带电近线检修方案，并组建专项检修突击队进山消缺。

当天上午，检修队伍徒步攀爬1小时后抵达153号铁塔作业点。作业现场构建“地面专人紧盯监护+无人机空中俯瞰巡检”双重防护模式，全方位监控高空坠落、高空坠物、感应电灼伤三大核心安全风险。所有绝缘工器具、高空起吊设备，均提前完成耐压试验与安全校验，每一步检修工序严格对照标准化作业指导卡执行，全程闭环签字确认，实现高空高危作业全流程可控、能控、在控。

历经两个半小时高空连续奋战，中午12时45分，两串存在发热隐患的故障绝缘子全部更换安装到位，经现场红外复测核验，设备温度回归正常标准，本次端午高空应急消缺任务圆满完成，及时为温台能源大动脉排除安全隐患。

来 源：温州日报

原标题： 高空“手术” 电力“特种兵”精准消缺保供电

记者 林迎颖 通讯员 张健

本文转自：温州新闻网 66wz.com