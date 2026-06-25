温州日报 2026-06-25 09:39:08

昨日，美丽龙港建设暨“双碳”工作推进会召开。会上提出，到2027年，龙港将建成110亩印刷规范园区，省级绿色低碳工厂3家，清洁能源消费比重达20%以上。

温州网讯 昨日，美丽龙港建设暨“双碳”工作推进会召开。会上提出，到2027年，龙港将建成110亩印刷规范园区，省级绿色低碳工厂3家，清洁能源消费比重达20%以上。

作为传统制造业密集、小微企业众多的县级市，龙港如何推进美丽城市建设？此次会议给出的答案是，从产业、能源、交通运输等三大结构同步发力，加快推进治理体系现代化，把美丽建设落到车间、园区、管网和城市循环体系中。

产业结构优化，是此次工作的重点。根据《龙港市美丽建设“三优化一提升”工作方案》（以下简称“方案”），龙港将源头优化产业准入，严控新改扩建项目准入管理，对存量“两高”项目实行“一项一策”绿色转型方案；严格把关新增化工园区，加快推进智谷产业园、印艺新材料数字智造园、文创智造基地等项目建设，推动产业向高端化、智能化、数字化、绿色化转型。

围绕传统产业焕新升级，龙港将深入实施新一轮“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，推进高耗低效企业整治，盘活存量建设用地资源，每年实施智能化技改项目、节能降碳技术改造项目10个以上。对于龙港本地传统支柱性产业印刷包装行业，方案提出加快落后涉气类设施设备淘汰，今年年底前，基本完成温州市印刷行业整治提升目标任务；到2027年底前，创建110亩印刷规范园区，实现VOCs（挥发性有机化合物）集中治理，为“中国印刷城”注入更多绿色底色。

在城市固废治理和“无废生活”建设方面，龙港把突破口放在城市环保基础设施集群建设上——龙港市循环经济产业园。目前，该产业园已建成运行再生水厂、餐厨厂、污泥厂，并入选巴塞尔公约亚太区域中心《2025年“无废城市”建设英文典型案例》。

接下来，龙港将加快循环经济产业园固体废弃物循环利用处置中心（一期）项目建设。产业园建成后将实现多厂协同互联，预计年年处理污水4380万吨、餐厨垃圾3.65万吨、各类固废30万吨，年减排二氧化碳1.39万吨，年节约用电量约6500万千瓦时。同时通过地上地下复合开发，实现处理设施与公共空间融合，建成2.1万平方米体育场、1000平方米零碳研学展厅，形成集环保教育、科普研学、市民休闲于一体的“零碳公园”。

来 源：温州日报

原标题： 产业、能源、交通同步发力 美丽龙港建设加快步伐

记者 潘圆 通讯员 邓雨薇 毛蓓蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com