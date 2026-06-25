华峰化学氨纶纤维入选首批“浙江精品”

温州日报 2026-06-25 09:39:09

近日，浙江省市场监督管理局公布首批36项“浙江精品”名单，华峰化学股份有限公司的“千禧牌氨纶纤维”成功入选。

温州网讯 近日，浙江省市场监督管理局公布首批36项“浙江精品”名单，华峰化学股份有限公司的“千禧牌氨纶纤维”成功入选。首批名单中，温州仅两家制造业企业的产品上榜，另一家是浙江正泰电器股份有限公司的“正泰低压电器”。

千禧牌氨纶是一种性能优异的聚氨酯弹性纤维，属于高附加值纺织原料。目前，该产品已突破多项关键核心技术，性能对标国际一流，产量规模位居全球第一，是国家级制造业单项冠军产品。自申报工作启动以来，瑞安市市场监督管理局结合《质量强国建设纲要》和品牌强省部署，围绕瑞安产业特点，建立重点培育库，将技术优势突出、行业带动力强的龙头企业列为优先帮扶对象。华峰化学正是从这张“培育库名单”中精挑细选的核心对象。在“一对一”帮扶模式下，该局有效打通申报过程中的各类堵点、难点，全力提升了申报质量和通过率。

来 源：温州日报

原标题： 华峰化学氨纶纤维 入选首批“浙江精品”

通讯员 项颖 周允亮 吴蒙蒙 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com