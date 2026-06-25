温州日报 2026-06-25 09:39:09

近日，泰顺县文物局申报的《共享赋能古村遗产，协同守护活态传承——泰顺县徐岙底古村落“共益社区”保护开发创新实践》项目，获评2025年度浙江省文物事业高质量发展案例，系温州市唯一上榜项目。

温州网讯 近日，泰顺县文物局申报的《共享赋能古村遗产，协同守护活态传承——泰顺县徐岙底古村落“共益社区”保护开发创新实践》项目，获评2025年度浙江省文物事业高质量发展案例，系温州市唯一上榜项目。

徐岙底是泰顺保存最完整的古村落之一，留存文元院、举人府、顶头厝等多处历史建筑，非遗资源富集。但此前建筑闲置衰败、社区空心化问题突出。

2018年，泰顺县人民政府与专业运营团队墟里签署30年整村运营协议，以文物建筑保护为底线、社区共益为核心、市场化运营为支撑，构建“企业+村集体+新老乡民+旅居者”四方协同的“共益社区”模式。

资源盘活是第一步。村集体统一整合收储闲置古民居、土地等资源，整体租赁给企业长期运营，建立“保底租金+项目分红”利益联结机制。“目前村民已获得前十年租赁费用230多万元，村集体每年保底分红10万元。”泰顺县文广旅体局相关负责人介绍道。

文元院、举人府等18幢古建筑完成抢救性修缮与活化利用，红粬展馆、木偶传习所等非遗空间相继建成。“过去是坏了才修，现在变成主动养护。”参与修缮的文保员吴细满说。

让古村重聚人气，靠的是多元业态培育。项目探索古院落长期居住权、分时经营权模式，打造“闲时自居、忙时经营”运营方式，布局民宿集群、乡土餐饮、非遗体验等消费场景。“今年以来，我们接待研学团队20余批次，拉动文旅消费超200万元。”墟里团队运营负责人戴梦寒告诉记者。项目孵化民宿品牌3家，带动民宿年营收300余万元，辐射带动周边村民增收2500万元，同时招引6家头部文旅品牌入驻。“线上曝光量已破亿。”戴梦寒说。

“20%渠道佣金加30%营收分成，这个模式吸引了我。”入驻徐岙底的数字游民邵程凯告诉记者。泰顺推出新乡民招募计划，已吸引200余人扎根乡村，今年以来80余名青年返乡创业。常态化举办的节气民俗、山野生活节等活动，也让新老乡民走得更近。

该项目此前已获博鳌文创论坛“乡村振兴创新示范村”、黑松露奖“年度乡建榜样”等荣誉。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺徐岙底“共益社区”模式入选省级案例

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com