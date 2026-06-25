温州日报 2026-06-25 09:39:09

昨天下午，住房城乡建设部城市管理监督局市容精细化管理推进会在温州举行。

温州网讯 昨天下午，住房城乡建设部城市管理监督局市容精细化管理推进会在温州举行。会议深入贯彻中央城市工作会议精神，交流各地市容治理创新做法，部署小微公共空间改造、背街小巷提质、户外广告规范等重点工作，全国各省住建、城管部门负责人参会，温州作为现场观摩样板作典型经验交流。

会前，参会代表实地走访示范点位，近距离学习温州盘活存量空间、精管老城街区的实践路径。在S1线惠民路站桥下空间，原闲置多年的地块改造为惠民大排档、金温记忆文化园、亲子露营基地，5.3万平方米空间兼顾烟火消费、城市文脉与休闲需求，实现社会效益、经济效益双赢。市政大桥南侧口袋公园将荒废边角地打造为塘河滨水休闲空间，通过配套充电站经营收入反哺绿地养护，全市累计新（改）建口袋公园267个，新增绿道590公里，助推实现“300米见绿、500米入园”绿化建设目标。五马历史文化街区构建“鱼骨式”街巷治理体系，以一巷一策整治背街小巷，规范特色店招、有序放开合规外摆，依托智慧监控、女子柔性执法队伍，实现历史风貌保护与城市活力共生。

会上，温州市综合行政执法局系统分享全域精细化管理模式，天津、烟台、荆州、遵义、乌鲁木齐、江阴等6市作现场交流，北京、重庆、杭州、深圳、成都、昆明等城市提交书面经验材料。会议指出，各地要践行“城市管理应该像绣花一样精细”重要指示，坚持系统统筹、因地制宜、共建共享，既要擦亮主干道形象，也要深耕背街小巷、小微空间，抓实城市更新、城管进社区等工作，持续改善人居环境。

下一步，温州将充分发挥“一委一办一平台”统筹作用，持续推进小微空间活化、街巷环境提升，建立长效管护机制，以闲置空间再利用、历史街区精细管控、多元运营可持续发展为特色的治理样板，为全国城市市容提质提供可复制、可推广实践方案，助力打造干净整洁、宜居舒心的城市环境，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

来 源：温州日报

原标题： 住建部市容精细化管理推进会在温召开 温州微小空间治理经验全国推广

记者 夏婕妤 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com