温州日报 2026-06-25 09:39:09

一次常态化的基层排查，解锁一段尘封二十余年的失联往事，一场跨越千里的双向奔赴，终结了两个家庭数十载的日夜守望。近日，龙湾公安分局民警在日常排查中，揭开了一段深藏山林、尘封20多年的往事，让两个家庭终获团圆。

温州网讯 一次常态化的基层排查，解锁一段尘封二十余年的失联往事，一场跨越千里的双向奔赴，终结了两个家庭数十载的日夜守望。近日，龙湾公安分局民警在日常排查中，揭开了一段深藏山林、尘封20多年的往事，让两个家庭终获团圆。

6月16日，状元派出所开展流动人口及闲散人员专项排查，辅警张欲杉在大罗山状元段一处偏僻山腰巡逻时，发现了一处用简易篷布搭成的棚屋。棚内狭小潮湿、四面漏风，生活用品破旧不堪，几名中年男子正借住于此。面对询问，其中两人神情慌张、言辞闪烁，且无法出示任何有效身份证件。这一反常情况引起了警务人员的高度警觉。

为缓解对方情绪，张欲杉耐心安抚，通过拉家常逐步消除了对方的戒备心理。经社区民警陈嘉晨深入核查，确认这两人不久前刚搬来，与其他人一同居住，平日白天外出打零工，晚间回棚过夜。随后，民警依托警务大数据，联动多地警方，最终确认了两人身份，分别为44岁的湖北武穴人魏某，以及42岁的湖北安陆人卢某。

随着身份揭晓，一段令人唏嘘的往事也随之浮出水面。

原来，魏某于2000年考入大学，因对专业不满意而任性辍学，由于愧对家人从此断联。其家属多年寻人无果，无奈申报失踪，户口被注销。失去身份的魏某无法正常务工租房，只能栖身山野；卢某则于2003年打工时与老板赌气而出走，并与家人断联，同样因无户口而流离失所。

二十余年间，两人靠在温州、台州各地打零工维生，疫情后更是无处容身，只能结伴蜗居深山棚户或桥洞，艰难度日。

“人找到了，平安无事！”核实情况后，民警第一时间联系上两地家属。电话那头，压抑二十多年的牵挂瞬间决堤。

6月17日，家属们驱车千里赶到温州。久别重逢的时刻令人动容——魏某年迈的母亲紧紧挽住儿子的手臂，反复端详；卢某的妹妹积压多年的情绪彻底释放，泪流满面。

为防止“二次失联”，民警现场讲解了户籍恢复流程，并主动为两人办理了临时乘车身份证明，一路暖心护航。临别时，民警叮嘱两人：“回家好好陪伴亲人，踏踏实实重新开始。”

为了进一步消除安全隐患，状元派出所随后联合街道将该简易棚拆除，并妥善安置其他宿居人员。

一次细致的日常排查，一场跨越二十余年的千里奔赴，让两段漂泊半生的人生找到了归途，也让两个悬心多年的家庭盼来了圆满。

山海无言，守护有声。这场迟来的团圆，既是对亲情的圆满回馈，也是基层平安治理最生动的温情注脚，让漂泊者归航，让守望者心安。

来 源：温州日报

原标题： 深山藏踪二十余载 民警寻迹助团圆

记者 杜一川 通讯员 龙公宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com